Deel 23 - ’Ik vreesde in snikken uit te barsten’

De gelofte. Op de zogenaamde mooiste dag van je leven. Ten overstaan van alle dierbare genodigden het meest liefdevolle delen met je levenspartner aan wie je trouw gaat beloven. Voor mij was dat een no-go; dat zou ik echt nooit doen.

Groot was dan ook de vreugde toen mijn op dat moment nog toekomstige vrouw daaraan ook weinig waarde leek te hechten. Zoiets persoonlijks kan toch ook gewoon met z’n tweetjes? Lekker intiem. Vaak vond ik de gelofte zo zoetsappig dat het glazuur spontaan van mijn tanden spatte.

Terwijl ik bij anderen juist een brok in mijn keel kreeg, die zelfs met de mooiste toostchampagne niet kon worden weggespoeld. Overigens was dat misschien wel de reden voor mijn no-go. Ik vreesde in snikken uit te barsten en dan de rest van de dag op m’n eigen feestje rond te moeten lopen met het gevoel dat ik het er even flink moest uithuilen.

Pufcursus

De gelofte was dan ook vakkundig achterwege gebleven. Maar hoe zou ik reageren wanneer het moment daar was en mijn vrouw de agenda erbij zou pakken om de cursus ’persen voor gevorderden’ in te plannen? Half mei zag ik het gebeuren. „Schat, als we nog een zwangerschapscursus willen doen, dan moeten we ons nu wel aanmelden.” Zei ze nou ’als’? Dat bood perspectief...

Maar nog geen vijf minuten later keek ik naar een scherm met opties. Qua data dan hè. De inhoud lijkt min of meer vast te staan. Ik las dat het een ’next-level zwangerschapscursus’ betrof waarin ze putten uit ’mindfulness en hypnobirthing’. ’Doe mij dan maar een klassieke pufcursus’ klonk het stemmetje in mijn hoofd maar tegelijkertijd hoorde ik mezelf zeggen dat ’die met startdatum 29 mei’ wel uitkwam. „Ja, laten we het zo doen!” Er was geen weg terug meer.

Zwangere vrouwen

De eerste sessie vond digitaal plaats. Wel zo veilig. De andere stellen zaten aandachtig te luisteren, terwijl wij ons avondeten voor de camera naar binnen schoven. De drie vervolgavonden waren - coronaproof - op locatie. Voor het eerst bevond ik mij in één ruimte met zes zwangere vrouwen. Ietwat intimiderend. Maar gelukkig ook met vijf andere partners: drie mannen en twee vrouwen. Voor ik er erg in had, deed ik met gesloten ogen de golfademhaling (inademen duurt even lang als de uitademing, 6/7 tellen).

Het was minder buiten mijn comfortzone dan zelfs mijn eigen vrouw dacht. Want ooit gaf ik leiderschapstrainingen waarin dezelfde elementen zaten. Dan leidde ik op kalme toon de jonge deelnemers door de ademhalingsoefeningen. Desondanks geen yoga aan mijn lijf. En toch deed ik in een ruimte met elf anderen de ’golfademhaling’.

Zenuwstelsel

Ik hoorde over ons parasympatisch en sympatisch zenuwstelsel. Het eerste brengt ons in rust en herstel, het tweede wakkert het stresssyteem aan. Puffen tijdens de bevalling zorgt hiervoor. Verbazing alom bij mij dat puf-puf-puf al decennia de norm is. Zoveel mogelijk ontspanning lijkt me het beste voor zowel moeder als kind.

Tijdens de regenachtige cursusavond luisterde ik naar de bevalverhalen. Die waren confronterend, intens, lief. Stressvol, heftig en bijzonder. En vooral waren ze nieuw, verrassend en anders. Want wanneer deelde iemand zijn bevallingsverhaal daadwerkelijk met mij? (En dan bedoel ik niet de extreme emoties als: ’De meest bijzondere ervaring ooit’ of ’Zo heftig, dat valt niet te vertellen, dat moet je meemaken’).

Op haar rug

Daarmee is vrijwel alles nieuw. Waarschijnlijk ben ik de laatste in het land, maar ik had geen idee dat de meesten bevallen op handen en knieën, op de zij, hangend aan hun partner of op een baarkruk. Dus niet op hun rug op een bed met de benen in de beugels, of in eenzelfde houding liggend in bad.

Ik raakte geïnspireerd. Een paar dagen na de cursusavond, terwijl ik in huis aan het klussen was, luisterde ik de podcast Adem in, adem uit met echte bevallingsverhalen. Ja, zo’n zwangerschap doet meer met de(ze) man dan hem lief is.

Maar ik ben overtuigd. De elementen uit hypnobirthing zijn zo gek nog niet; met een positief gevoel samen richting de bevalling. En bij aanvang van ’het meest bijzondere moment van je leven’ weten wat je tegen je zwangere partner moet zeggen: een affirmatie of een positieve aanmoediging. Desnoods de verlate gelofte.