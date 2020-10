Arianne ’opgesloten’ in Australisch quarantainehotel

Arianne Struik (50) Ⓒ Selfie

Arianne Struik (50) woont in Australië met haar partner Brett en werkt daar als ontwikkelingspsycholoog. Nadat ze enkele weken in Nederland haar ouders en vrienden had opgezocht, werd ze eerst ondergebracht in een quarantainehotel in Sydney waarvoor ze omgerekend zo’n 1800 euro heeft moeten betalen. „Ik voel nu een klein beetje hoe het is om echt gevangen te zijn.”