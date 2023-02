Barbara over haar kaalheid: ’Ik ging mezelf verstoppen’

In Het jaar waarin ik mijn haar verloor, dat volgende week verschijnt, schrijft Barbara over de zoektocht naar de oorzaak van haar kaalheid en haar onzekerheden tijdens deze periode.

Waarom wilde je schrijven over zoiets persoonlijks?

„Mede omdat er weinig tot niets over geschreven was. En als ik al ervaringen van andere alopeciapatiënten las, haalde ik daar zelf eigenlijk niets uit. Dus ik hoop dat mijn werk anderen kan helpen en meer mensen bereikt.”

„Mijn dermatoloog zei ook dat het boek steun zou kunnen bieden aan mensen met andere aandoeningen. Psoriasis is bijvoorbeeld ook een ziekte die gepaard gaat met enorme schaamte en jezelf verstoppen. Huid- en haarziektes zijn wat dat betreft wel een beetje met elkaar te vergelijken.”

Je zat in de kappersstoel toen er opeens een kaal plekje ontdekt werd. Dat werden steeds meer plekjes en uiteindelijk verloor je bijna al je haar. Hoe voelde dat voor je?

„Het verliezen van mijn haar raakte mijn identiteit. Ik kwam erachter dat haar niet alleen maar haar is omdat je het toevallig op je hoofd hebt; het heeft dus ook heel erg te maken met je zelfvertrouwen. Het voelde alsof ik echt mijn persoonlijkheid aan het verliezen was. Daardoor ging ik mezelf verstoppen en het geheim houden. Ik voelde me ontzettend kwetsbaar.”

„Toen ik eenmaal een haarwerk ging dragen, dacht ik: zo, nu ben ik niet meer zo kwetsbaar, want nu heb ik gewoon weer lang, blond haar. Maar toen liep ik natuurlijk nog met dat enorme geheim rond. Het was ook nog een flinke zoektocht naar wat er nou in godsnaam aan de hand was. Welke ziekte was dit? Maar ik zat ook met de vraag waarom haar zo’n belangrijk ding is voor mij en voor vrouwen in het algemeen.”

Had je verhuizing van Amsterdam naar Friesland ook met dat verstoppen te maken?

„Alles liep een beetje door elkaar. De beslissing om te verhuizen, had ook met corona te maken. Het voorjaar van 2020 was prachtig qua weer, dus we zaten heel veel in ons huis in Friesland. Daarom stelde mijn man Thomas voor om er permanent te gaan wonen.”

„Ik was op dat moment nog niet zo kaal, dus het was niet zo dat ik toen al dacht: oh, fijn, dan hoef ik me niet meer in Amsterdam te vertonen. Maar later kwam het me wel heel goed uit dat niets meer kon en mocht door corona. Ik kon mentaal zeker niet mijn oude, feestelijke leven leiden, met al die kale plekken. Dus in die zin was de tijd me gunstig gezind. Ik kon me eigenlijk best goed verstoppen zonder dat het opviel.”

Boornzwaag is ook wel een mooie plek om je te verbergen, zo aan het water met een bootje voor de deur...

„Wat dat betreft kwam dat inderdaad ideaal uit. Maar goed, ik voelde me hier in Friesland natuurlijk ook weer onzeker. Ik ging weliswaar met mijn haarwerk op het dorp in, maar voelde me toch kwetsbaar.”

„Laatst kwam ik een paar vrouwen in het dorp tegen die de aankondiging van mijn boek gezien hadden en zich goed konden voorstellen hoe ik me in die tijd moest hebben gevoeld. Ze begrepen het, toen ik zei dat ik me ook hier in het dorp op een bepaalde manier verborg voor iedereen.”

Hoe voelt het om er nu wél zo open over te zijn?

„Best eng. Toen ik het boek schreef, leefde ik in de veronderstelling dat ik voor altijd met een haarwerk zou moeten blijven leven. Want het boek eindigt als ik nog kaal ben. Het hele schrijfproces had ik het op en ik ging er vanuit dat dat ook tijdens interviews en televisieprogramma’s zo zou blijven.”

„Ik maakte me ook zorgen dat men kon vragen om de kaalheid te laten zien. Dus overwoog ik al om een map met fotootjes aan te maken. Ik wist in ieder geval zeker dat ik mijn haarwerk nooit en plein public af zou zetten. En afgelopen zomer is mijn haar dus spontaan weer gaan groeien! Daardoor voel ik me echt stukken beter.”

„Toen ik het boek schreef, wist ik echt niet of mijn haar ooit terug zou komen. Alopecia is een grillige ziekte, mijn haar kan morgen wéér uitvallen. Het haarwerk ligt dus goed ingepakt op zolder. Ik zou het ook nooit weer weg durven doen, je weet maar nooit. Maar ik dank God op mijn blote knietjes dat ik op dit moment weer haar heb.”

