Nora overleefde een Jappenkamp: Hoe meer tijd verstreek, hoe gruwelijker de omstandigheden

Nora Valk (links) met rechts Syl van Duyn werd op haar vijftiende bevrijd uit een Jappenkamp. Ⓒ ANKO STOFFELS

Ze ontmoetten elkaar op het perron van station Amsterdam-Zuid: Nora Valk en Syl van Duyn. Nu, zeven jaar later, is er het boek Op zoek naar jou. Syl liet zich voor dit boek inspireren door het verhaal van de jonge Nora, die op 15-jarige leeftijd, ontheemd en alleen, na jaren gevangenschap werd vrijgelaten uit een Jappenkamp. Komende zaterdag is het precies 75 jaar geleden dat ook in Nederlands-Indië de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd.