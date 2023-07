Beautyregels voor in de zomer: vergeet hals en decolleté niet!

De meeste mensen hebben zo hun eigen beauty rituelen maar er zijn wel een maar vaste regels die handig zijn om te onthouden.

Hals en décolleté

Een hydraterende gezichtscrème voedt de droge huid extra in de zomer. Iets ouder? Kies dan daarnaast ook voor een voedend serum met anti-aging effect in de vorm van voedende en vullende ingrediënten. Hyaluronzuur pept de huid op en zorgt voor extra versteviging. Retinol (vitamine A) is ook een vitamine die de huid nieuwe cellen aan laat maken. Gebruik dit echter niet in de zomermaanden zonder een hoge spf-factor. In de zon kan retinol namelijk pigmentvlekken geven. En let op! Bij het verzorgen van het gezicht dient ook de hals en het decolleté niet vergeten te worden. Want juist hier wordt de huid rimpelig als deze niet alle cellen meegepakt en verstevigd wordt.

Bindweefselmassage

Wie geen zin heeft om fillers en botox te gebruiken is goed af bij een bindweefselmassage voor het gezicht. Met deze ’knijptechniek’ wordt de collageenaanmaak van de huid gestimuleerd waardoor deze een paar dagen daarna al een stuk voller en steviger lijkt. De bindweefselmassage kan met de hand of met een elektrisch apparaat gedaan worden. Datzelfde geldt ook voor het lichaam: hiermee kan cellulite worden voorkomen/aangepakt en wordt de huid een stuk gladder. Pijnlijk is deze aanpak wel vanwege verklevingen in de huid, maar dat gaat naar meerdere behandelingen minder worden.

Rollers

Verloren momenten voor de buis kun je nuttig gebruiken. Door bijvoorbeeld met een jade- of rozenkwartroller het gezicht te masseren voor de doorbloeding. Een guasha steen kan daarvoor ook gebruikt worden en een beetje olie of crème maakt het extra makkelijk om te rollen. Doe altijd in de opwaartse/omhoog beweging.

Wasbeurt overslaan

In de zomer wordt het haar vaker gewassen omdat we veel in de zon en op het strand of water zijn. Dat is niet zo best voor het haar want het kan daardoor behoorlijk dof worden en uitdrogen. Het is dus verstandig om tussendoor een wasbeurt over te slaan en het haar op te frissen met een (geparfumeerde) droogshampoo. Even sprayen, in laten trekken en vervolgens uitkammen. Het haar ruikt en oogt weer fris en kan zeker nog 2-3 dagen mee. Ook als je het haar op wilt steken is dit een perfecte truc want het haar wordt hierdoor stugger en is dus makkelijker in model te krijgen omdat het minder glad is. Een keratinebehandeling in de vorm van een leave-in product is ook een prima optie om droog haar weer een oppepper te geven. Gebruik niet te veel van dit haarserum want daardoor kan het vet worden.

Foundation

Op warme dagen is een foundation geen pretje. Maar voor wie het toch gebruiken wil om oneffenheden in het gezicht weg te werken: meng de foundation met een lichte, vloeibare dagcrème en breng deze aan als een gezichtscrème waardoor het niet echt als make-up oogt. Als je een beetje kleur hebt gekregen door de zon kun je daarover een bronzing poeder aanbrengen die voor extra kleur en dekking/mattering zorgt. Dit is ook handig om mee te nemen in de tas en tussentijds bij te werken als het tropisch warm is.

Pincet

Ontsierende haren in het gezicht op bovenlip en kin kun je beter niet scheren. Vooral in de zomer groeit het dan extra snel en komt het ook extra stevig weer terug. Laat het bij de schoonheidsspecialist verwijderen door te waxen of doe dit zelf met echte wax in een opwarm-potje, dat haalt de haren het beste weg met wortel en al. Niet scheren dus maar plukken met een pincet is ook een langhoudende optie. Gebruik daarvoor een minimaal drie keer vergrotende spiegel zodat je alle haartjes goed in beeld krijgt. Nog op vakantie? Dan is de raamkant in het vliegtuig ook een hele heldere plek om te epileren!

Schoonmaken

Altijd doen: make-up eraf halen voor het slapen gaan, zelfs als je heel laat thuis komt van een feestje. Een enkele keer overslaan kan al een doffe, verstopte huid (met pukkels en puisten) tot gevolg hebben. Er blijven immers bacteriën achter op de huid en bovendien ook zwarte strepen en make-up restanten op het beddengoed. Wie haast heeft of een nachtje ergens logeert kan voor nood make-up remover doekjes meenemen.

Wisseling

Zo nu en dan afwijken van je bestaande huid- en lichaamsproducten kan geen kwaad. Soms went de huid namelijk na jaren aan bepaalde producten en is de werking niet meer effectief genoeg. In de zomer kan de huid ook beter af zijn met een luchtig, voedend serum of een rijke gezichtsolie. Het is sowieso goed om een droge huid eens te behandelen met een olie, ook al doe je dat normaal nooit. Vooral gedurende de nacht kan dit goed intrekken.

Over de datum

Houd de datum in de gaten tot wanneer beauty producten goed zijn. Ook al zijn potjes afgesloten, toch kunnen ze na langere tijd huidirritaties, ooginfecties of uitslag veroorzaken. Hou deze standaard regels aan: mascara 3 maanden, lippenstift, oogpotlood, oogschaduw of nagellak 2 jaar, foundation en concealer 1,5 jaar en poeder 2 jaar. Gebruik uit voorzorg een spatel en niet de vingers om crème uit de pot te halen. Tip: ruikt make-up muf of is de structuur niet meer goed, dan vooral weggooien en nieuwe kopen.

