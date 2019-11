Geeke is politieagent te paard: Prima als ik intimiderend overkom

Van kleins af aan...

„wilde ik bij de politie. Dat is niet zo gek, want mijn opa was politieagent en mijn vader en oom zijn dat ook. Maar pas toen ik met mijn vader meeging naar een open dag en ik daar de ’bereden politie’ zag, wist ik dat ik mijn droombaan had gevonden: ik ben namelijk ook gek op paarden. Na de politieacademie en wat jaren ervaring, solliciteerde ik als ruiter en na een hoop gesprekken, tests en toetsen, werd ik uitgekozen. Er zijn in Nederland maar 150 ruiters, dus ik realiseer me dat het uniek is dat ik dit toffe beroep mag uitoefenen.”

De eerste keer dat ik...

„de opdracht kreeg om met een groep ruiters een menigte uiteen te drijven, was overweldigend. Zo tof, dáár had ik nou al die tijd voor getraind! De spanning van het werk te paard, de adrenaline van het werk in grote menigten... Het geeft mij zo’n boost! Maar het is natuurlijk niet geheel ongevaarlijk: daarom zijn we altijd weer blij en opgelucht als we de klus hebben geklaard en wij en de paarden er ongeschonden uit zijn gekomen.”

Mijn grootste angst is...

„om tijdens een rel met mijn paard ten val te komen. Het is mij gelukkig nog nooit overkomen, maar ik ken de verhalen van collega’s die het wel hebben meegemaakt en moesten vluchten, of een vuurwapen hebben getrokken om zichzelf te kunnen beschermen. Toch heb ik die gedachten niet op het moment dat ik word ingezet. Dan ben ik helemaal gefocust op de taak die ik heb als ME- commandant. En daarbij: als ik écht bang zou zijn, zou ik mijn werk niet meer goed kunnen uitvoeren.”

Waar ik bang voor ben...

„buiten mijn werk? De tandarts. Alleen het geluid van die boor al... brrr!”

In uniform en te paard...

„kan ik tamelijk intimiderend overkomen, dat realiseer ik me. Maar hoe ik omga met mensen die mij een beetje eng vinden, hangt compleet af van de pet die ik op dat moment draag. Als ik wijkdienst heb en er kinderen zijn die het paard eigenlijk willen aaien maar tegelijkertijd een beetje bang zijn, vertel ik dat het paard niets zal doen en dat ze hem gerust kunnen aanraken.”

„Maar als ik ’s avonds door een uitgaansgebied rijd om de openbare orde te handhaven en ik een groepje vechtersbazen uit elkaar wil halen, vind ik het prima om indrukwekkend te worden gevonden. Laat ze op dat moment maar bang zijn en respect hebben, soms is dat juist goed. Mij doet het in ieder geval niets.”

Mijn man is...

„net als ik politieagent. Hij zit niet bij de bereden politie, maar rijdt wel paard. En daarnaast zijn we ook gewoon mama en papa. Soms is dat lastig, want onze werktijden zijn onvoorspelbaar. Gelukkig hebben we een goed vangnet; er zijn altijd mensen die voor de kinderen kunnen zorgen als wij op pad moeten. Zonder dat vangnet hadden we dit niet kunnen doen, dan had ik een baan moeten zoeken met een vast rooster. Want ik denk dat ik daar heel ongelukkig van zou worden. Dit is gewoon mijn ultieme droombaan!”

