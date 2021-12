„We zijn halverwege het nieuwe seizoen van Prince Charming en de prins rent huilend de Palazzo binnen. En hoe! Hij rent in de armen van Casper om hem een goede terugreis te wensen. Het afscheid valt de prins duidelijk zwaar. Hij gaat steeds meer om de kandidaten geven. Maar Casper heeft de Palazzo nog niet verlaten of Jakop mag zich bij de rest van de groep alweer gaan verantwoorden voor de kus met de prins. Precies, we moeten door.

Vuil secreet

Blijkbaar is prins Chris ook even langs het bed van Michael gerend. Want Michael (je weet wel degene met de mooiste glimlach én tanden) heeft dezelfde avond een sieradendoosje op zijn hoofdkussen liggen. Ik dacht even dat er een ring in zou zitten, maar het blijkt een ketting te zijn. Pardon, ik bedoel een collier. Met de initialen van Wim en Hannie. De oplettende kijker (joehoe!) had dit uiteraard al lang door, maar in huis heerst de twijfel van wie de betreffende ketting is. Alsof ie überhaupt van iemand anders kan zijn dan van de prins.

De volgende ochtend dropt Juicy Jimmy een bommetje. Nou ja, zeg maar gerust een BOM. Eindelijk sensatie! Het langverwachte drama is begonnen in Prince Charming. Zit je er klaar voor? Nog even alles op een rij. Rick zou een roddel over Jakop in huis hebben verspreid. Jakop en Casper zouden namelijk seks hebben gehad. (Het waren dus deze twee mooie mannen!) Jimmy is nu woest op Rick en kookt niet alleen, maar kotst er zelfs op. Rick zou volgens hem naar aandacht hunkeren en een vies spelletje spelen. En dus is hij volgens Jimmy een ‘vuil secreet’. OMG hij zei het echt! Wel drie keer! (Dit scheldwoord kan toch alleen maar vanuit je tenen komen?! Probeer maar eens.)

WC-papier

Ik wil op dat moment alleen maar weten of er nou seks is geweest of niet. Jakop ontkracht vervolgens de roddel alsof hij meldt dat het wc-papier op is. Het raakt hem duidelijk niet. Maar HALLO; als dit gerucht over jou verspreid wordt, dan wil je toch weten waarom?! Alsof er nog niet genoeg drama in huis is, gooit prins Chris er niet veel later een schepje bovenop. Voorafgaand aan de groepsactiviteit krijgen alle kandidaten namelijk een opschrijfboekje en moeten ze noteren waarom zij de ware zijn voor Chris en vooral wie NIET.

Vervolgens is er een speurtocht en wint het duo dat de prins als eerst vindt een date. Ik ben afgelopen zomer in Puglia op vakantie geweest en verbleef in dit romantische dorpje Carovigno (hoe toevallig!). Het is dus onwijs klein, geen wonder dat de mannen elkaar steeds voor de voeten lopen. Linnen Lars huppelend en kreupele Michael hinkelend. Lars en Marcel zijn trouwens het enige duo dat niet zo preuts is en elkaar gewoon volop op de mond kust. Scott en Jakop vormen in mijn ogen niet alleen een duo, maar zijn toch net een tweeling? Ik vind hen niet alleen qua gezicht op elkaar lijken, maar ze dragen dus ook precies hetzelfde witte broekje en hebben zelfs evenveel knoopjes van hun blouse open. Dat kan geen toeval zijn.

Bommetje

De wonderen zijn de wereld nog niet uit als het overgebleven duo Rick en Michael als eerst bij de prins verschijnen. Hoe dan?! Dat had Prince Charming zelf ook absoluut niet verwacht. Ik ben allang blij, want ik smelt dus iedere keer als Michael ‘dank u wel’ zegt. De twee laatstgekozen mannen winnen namelijk de langverwachte date. Helaas moeten ze nog even wachten, want de prins wil eerst alle notities teruglezen… Waarom heeft hij dat niet gedaan toen hij drie uur lang tijdens de speurtocht moest wachten op een trapje in het park?!

Terug in de Palazzo is het niet Jimmy, maar de prins die een bommetje dropt. Hij heeft alle boekjes gelezen en benoemt nog even alle negatieve punten middenin de groep. Niemand ziet Rick als de ideale partner, Michael is niet klaar voor een relatie, Marcel is te onzeker en Lesley zou geen tegengas geven. Uiteindelijk blijkt dat deze hele lijst aan minpunten uit de pen van Jimmy komt. Dus indirect komt deze bom alsnog van Juicy Jimmy. Hulde voor Jimmy! We love drama!

Goedkope massageolie

Tijdens de winnende date laat zowel Rick als Michael zichzelf van zijn kwetsbare kant zien. De Limburgse Rick blijkt beroofd te zijn door zijn ex-verloofde, dus achter zijn kenbare grapjes zit heel wat verdriet. Hetzelfde geldt voor Michael. Achter zijn mooie glimlach schuilt een traumatische jeugd. Jeetje, hij is zelfs tot twee keer toe gevlucht. Wat dapper dat hij hierover zo open is. Ik hoop dat Michael trots is op hoe positief en sterk hij nu in het leven staat. En de prins? Prins Chris is weer het beste luisterende oor en legt heel goed getimed zijn hand op iemands been. Bij Prince Charming nooit een ongemakkelijke stilte. Ik begin hem steeds beter gecast te vinden. Sterker nog; hij is in mijn ogen de ideale prins! En heb ik al gezegd dat dat blauwe hemd in combinatie met dat leuke brilletje hem supersexy staat?

Terug in de Palazzo heeft Michael een nóg grotere glimlach dan normaal. Hij vertelt zelfs met een big smile aan concurrent Marcel dat hij de volgende dag een 1-op-1 date heeft met de prins. En wat voor date! Terwijl er op het strand eerst nog knullig een zwembroek wordt aangedaan, spat vervolgens de spanning van het scherm tijdens hun insmeersessie. De zonnebrand is uiteraard vervangen door goedkope massageolie en het insmeren kan beginnen. Marcel is als een verliefde puber non-stop aan het giechelen, zó schattig. Hij blijft trouwens ook maar doorsmeren met zijn hand over de buik van prins Chris, terwijl de olie allang is opgedroogd. Alsof dit nog niet genoeg is, gaan ze vervolgens samen al glimmend op een opblaas Unicorn. (Hulde voor diegene van productie die dit huge ding heeft geïnitieerd én opgeblazen!)

Tongzoen

De date wordt afgesloten met een aantal kusjes die duidelijk smaken naar meer. Maar die tongzoen bewaart de prins duidelijk voor volgende week! (Het lijkt dus koploper Jakop te zijn waar voor het eerst écht mee wordt gezoend!) De prins houdt het in ieder geval spannend en lijkt meerdere favorieten te hebben. Porno-acteur Rick blijkt hier helaas niet tussen te zitten. De prins voelt geen romantische connectie met Rick, want hij krijgt tijdens de ceremonie diezelfde avond geen dasspeld.

Een van de smaakmakers van dit seizoen mag dus zijn koffers pakken. Maar Rick zou Rick niet zijn als hij er niet met een heerlijke uitsmijter uit zou gaan: ‘als de prins terugkijkt, krijgt hij misschien spijt.’ Juicy Jimmy doet niet mee aan de groepsknuffel voor Rick, hij is er niet rouwig om. Maar voor het bekende ‘uit het oog uit het hart’ hoeft Rick niet bang te zijn. Want gelukkig kunnen de mannen hem nog gewoon online opzoeken…”