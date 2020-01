’Aan de andere kant van het gangpad zat een man te masturberen’

Wil je vertellen over je nare ervaring op straat, en hoe je daarbij voelde?

„Het is ’psst, meisje, kijk eens hier’-gedrag. Ik heb ook eens een hand op mijn billen gehad. Toen ik mij snel omdraaide, zag ik natuurlijk niet wie dit deed. Het is gewoon irritant en zorgelijk omdat ik een dochter heb die straks ook met dit soort dingen te maken krijgt.”

„Ik fietste met een vriendin door de stad. Twee jongens op een scooter kwamen langs, legden hun hand op mijn billen en reden toen snel weg. Ik was verbluft! Erg raar, zo in mijn persoonlijke ruimte. Door hun snelheid waren ze voor we iets konden doen weg.”

„Dat je op straat staat vlak bij een kroeg en dat iemand in je kont knijpt, op een andere manier aan je zit of smerige opmerkingen naar je maakt. Vooral als er fysiek contact is, heb ik de neiging om wel wat te zeggen, maar verder probeer ik het te negeren.”

„Meerdere gevallen. Ik ben nageroepen/nagefloten door mannen waarbij ik me zwaar geïntimideerd voelde. Het liefst had ik een harde klap uitgedeeld, maar dat durfde ik niet (want voor hetzelfde geld had hij een mes of iets anders bij zich). Heel lang geleden was er een keer een man die me dwong te stoppen op de fiets. Hij deed zich voor als journalist van een krant en hield „een seksonderzoek onder jonge vrouwen”. Dit vertrouwde ik niet en door al pratend vol te houden echt niet mee te werken, droop hij af. Een half jaar later hoorde ik dat een man met dat signalement was opgepakt vanwege aanranding van verschillende vrouwen. Ook was er een keer een man op de fiets die me duidelijk achtervolgde. Hij kwam naast me fietsen en wilde met me meefietsen tot aan mijn huis. Die heb ik al pratend van me weten af te schudden, maar ik vond dit echt heel onprettig.”

„Een man spuugde mij tweemaal in het gezicht. Hoewel ik de 70 jaar al ben gepasseerd, heb ik hem aangevallen en waarschijnlijk verwond. Hij liep tenminste, met zijn fiets aan de hand, hinkend weg.”

Wil je vertellen over je nare ervaring in het openbaar vervoer, en hoe je daarbij voelde?

„Tweemaal meegemaakt dat een man zat te masturberen in de trein aan de andere kant van het gangpad, in een vrijwel lege coupé ’s avonds. Ik vond het vies en eng en ben zo snel mogelijk opgestaan om een andere zitplek te vinden.”

„Een jongeman (die ik van zien ken, niet van spreken, en die vaak rondhangt op een plek waar ik vaak langskom) kwam ongevraagd naast mij zitten in de trein. De coupé was vrijwel leeg, dus hij had een andere plek kunnen kiezen. Hij kwam te dichtbij, was aan het loeren op een vervelende manier en probeerde ’een gesprek’ te voeren met ongepaste opmerkingen. Ik voelde me ongemakkelijk (op zijn zachtst gezegd) en zat ook klem (zou over hem heen moeten stappen). Ik durfde niet zo veel, omdat ik hem eerder heb zien vechten en was daardoor bang dat hij fysiek agressief zou worden. Mijn reis zat er gelukkig bijna op en anderen liepen door mijn coupé, waardoor ik het idee had dat ik weg kon komen. Ik vertrok, maar keek nog wel over mijn schouder.”

„Een man kwam naast mijn zitplaats staan in de tram. Hij schuurde met zijn geslachtsdeel tegen mijn schouder. In eerste instantie bevroor ik. Ongeloof! In een volle tram! Zijn jas had hij ervoor gehangen. Gelukkig heb ik altijd een paraplu om mijn schouder hangen en die heb ik tegen zijn geslachtsdeel geslagen. Toevallig was er net een halte en vloekend liep hij de tram uit. Omstanders zagen wel iets, maar deden niets. Ze lachten wel toen hij tierend de tram verliet.”

„Twee keer in de tram in Den Haag. De eerste keer zat er een man voor me over zijn geslachtsdeel te wrijven, terwijl hij me aankeek. De tweede keer zat er een man achter me. Hij boog naar voren om in mijn oor te hijgen.”

„Laatst zat ik tegenover een gast die duidelijk iets had gebruikt. Hij bleef me maar strak aankijken, terwijl hij in slow motion een aardappelschilmesje uit zijn tas haalde en een kiwi begon te schillen. Hij gooide de schillen op de tafel en bleef me maar aankijken. Ik vond het intimiderend en had het idee dat hij het deed om een reactie uit te lokken. Ik heb niks gezegd, wendde mijn blik continu af en liep bij mijn overstap extra ver door zodat ik niet weer bij hem in de coupé zou komen te zitten.”

„Een man kwam naast me zitten met een pornoboekje. Hij wilde dat ik met hem meekeek en accepteerde geen nee. Ik heb een lang gesprek met hem moeten voeren voor we bij de volgende halte waren. Toen vertrok hij gelukkig.”

Wil je vertellen over je nare ervaring in de taxi, en hoe je daarbij voelde?

„Ik was in het buitenland en de chauffeur sprak geen Engels. Hij ging ineens half over mij heen om mijn deur goed dicht te doen. Ik had al vaker deze route gedaan met andere taxi, maar hij nam een totaal andere weg. Het was ijzig stil en ik was de hele rit doodsbang dat hij mij wat zou aandoen.”

„De taxichauffeur zei dat ik ook wel met een tongzoen kon betalen.”

„Ik stond op het station in Zoetermeer en had een taxi gebeld. Er kwam een taxi, maar achteraf geloof ik nooit dat het de bestelde taxi was, gezien de recensies over dit bedrijf die ik vooraf gelezen had. De man vroeg of ik niet de moeder wilde zijn van zijn kindjes. Mooie moeder, mooie moeder. Of ik echt naar mijn vriend wilde en niet naar zijn huis. Konden we wel naartoe rijden etc.”

„De chaufeur bracht eerste alle andere treinreizigers weg (ik vond het raar, want ik woonde dichterbij) en toen iedereen weg was, kwam de aap uit de mouw... Ik heb de heleboel bij elkaar geschreeuwd, op het raam geslagen, tegen de chaufeur gezegd dat hij moest oprotten etc. Toen bracht hij mij zeer boos naar huis. Ik ben heel erg bang geweest, met name omdat ik niet kon vluchten; mijn rolstoel stond achter in de auto...”

