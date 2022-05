’Taboe op bespreken van je seksleven als je ontevreden bent’

Sander: „De coronacrisis werkte de relatiesleur behoorlijk in de hand: lag je ineens elke dag samen in je joggingbroek op de bank. Niet echt opwindend. Maar er zit een flink taboe op het bespreken van je seksleven met je partner als je ontevreden bent. Breng je dit als vrouw ter sprake, zijn mannen al snel in hun ego gekrenkt. Voor een man is het vaak lastig, omdat hij bang is afgewezen te worden.”

Clélia: „Onze oplossing was om na het avondeten geen laptops of tv meer aan te hebben en tijd te maken voor actieve dingen samen in plaats van passief te netflixen.”

Sander: „Ook in mijn werk kreeg ik steeds meer vragen over hoe die sleur te doorbreken. Tijdens de lockdowns werden veel relatieproblemen ineens zichtbaar, omdat er geen afleiding was van werk, sport en vrienden. Je kunt die problemen onder het tapijt vegen, maar samen aan je relatie werken laat zien dat je écht om de ander geeft. Veel relaties worden saai door nalatigheid.”

Clélia: „Daarom moet je met elkaar praten over intimiteit. Dat is zo belangrijk. Wij zijn vanaf het begin van onze relatie al heel open naar elkaar geweest.”

Sander: „Voor veel mensen is dat dus lastig. Masseren is een eenvoudige manier om dichterbij elkaar te komen zónder letterlijk te hoeven benoemen wat eraan schort. Eigenlijk een vorm van relatietherapie, maar minder zwaar beladen. Het is niet per se als voorspel bedoeld, maar wordt er wel vaak voor gebruikt. Liefdevolle aanrakingen werken namelijk rustgevend en opwindend.”

Clélia: „Wij kwamen ook dichter tot elkaar tijdens het ontwikkelen van de cursus. Ik was het model, of proefkonijn, op wie Sander alles probeerde. Bij elke aanraking bespraken we: voelt dit goed of juist niet?”

Sander: „We krijgen ontzettend veel positieve reacties van stellen die zeggen dat de vonk weer een beetje terug is. Fijn, daar doen we het voor. Natuurlijk is massage geen lijmmiddel voor álle problemen, maar het is wel een heel goede eerste stap.”

