Daghoroscoop 19 januari - Bereid je voor op intense emoties, Waterman

VANDAAG JARIG

Pluto heeft de afgelopen 20 jaar een belangrijke rol in jouw teken gespeeld en is nu bijna klaar met je. Tot 2024 houdt hij nog stand, al zullen andere Steenbokken daar waarschijnlijk weinig van merken. Maar voor jouw geboortedag geldt dat er dit jaar sprake kan zijn van drama en confrontaties.

RAM

Romantiek en vriendschap zijn waarschijnlijk niet verenigbaar. Dat kan voor een aantal Rammen problematisch zijn, maar daar staat tegenover dat vrijgezellen op een onverwacht moment een potentiële geliefde tegen het lijf kunnen lopen.

STIER

Met een positieve instelling wordt het een positieve dag. De kans is groot dat het geluk aan jouw zijde staat. Het succes van een project kan je wildste dromen overtreffen. Houd rekening met de nodige actie; ga je misschien verhuizen?

TWEELINGEN

Een dag vol tegenstrijdigheden. Er kan zowel sprake zijn van geluk als een uitbarsting. Herinneringen aan vorige confrontaties kunnen naar boven komen. Voer geen gesprekken en discussies over gevoelige onderwerpen.

KREEFT

De kosmos richt zich op jouw normen en waarden en ook op die van iemand die je dierbaar is. Bemoeienis van een leidinggevende zal in je voordeel uitvallen. Denk goed na over je volgende stap en laat je niet verblinden door eigenbelang.

LEEUW

Het kan een ingewikkelde dag worden. Overgevoeligheden en emoties kunnen ruzie of spanning veroorzaken. Probeer opgekropte boosheid te lozen, misschien door middel van een stevige huilbui. Ook de kosmos kan je tarten.

MAAGD

Door na te denken over de gebeurtenissen van de afgelopen maand kun je je evenwicht hervinden. Blijf lekker thuis en maak het gezellig. Een zakelijke deal kan tot ieders tevredenheid worden afgerond, maar lees de kleine lettertjes.

WEEGSCHAAL

Je kunt met een sterke mate van geluk te maken krijgen in de vorm van een gift of service. Spelletjes kun je winnen, zolang je niet om geld speelt. Een al te kritische benadering van geliefden of vrienden zal uitmonden in ruzie.

SCHORPIOEN

Er kan wat misgaan op communicatief gebied. Geef duidelijke instructies om extra werk te vermijden. Jouw werkomgeving kan op een snelkookpan gaan lijken, waardoor een belangrijke opdracht in gevaar komt.

BOOGSCHUTTER

Er zijn nu meer mensen die jou steunen dan tegenwerken. Een goed moment om iemand te benaderen die je kan bijstaan als je behoefte hebt aan advies of een gunst. Ga aan de slag als je schrijver wilt worden of een taal wilt leren.

STEENBOK

Sommigen van jullie kunnen de jackpot winnen, anderen kunnen de aantrekkingskracht ontdekken van iemand die hen niet eerder is opgevallen. Financieel lijkt er sprake van geluk. Een goed moment om over een lening na te denken.

WATERMAN

Gebruik de positieve kracht van deze dag. Er wenkt succes, al kan de kosmos intense emoties losmaken. Bouw een klein feestje als je daar zin in hebt, maar houd er rekening mee dat niet iedereen je uitgelaten stemming zal delen.

VISSEN

Denk eens goed na over jouw doen en laten en over wat verandering behoeft. Druk je sigaret uit, stop met roken en zet een fitnessprogramma in gang. Zet door wat je je voorneemt. Neem ’s avonds geen werk mee naar huis.

