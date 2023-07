Jacqueline datet 30’ers: ’Ik kijk zonder gêne naar jongere exemplaren’

Jacqueline is 48 en woont samen met haar 11-jarige dochter in Overveen. Na een relatie van veertien jaar is ze nu sinds een jaar single. Tijdens haar dating avonturen ontwikkelt ze een sterke voorkeur voor jongere mannen. In haar podcast LUST gaat ze in op de zoektocht naar wat ze echt wil en bij VROUW deelt Jacqueline vanaf vandaag wekelijks de details van haar meest intense avonturen.