’Een gevoel van leegte ontstaat als je kind het huis uitgaat (en dit doe je ertegen)’

„Wat een gevoel van leegte precies is, is een lastige vraag”, aldus psycholoog Van Gils. „Je zou het kunnen omschrijven als een gevoel van eenzaamheid, een gevoel van doelloosheid, het idee hebben dat er geen richting en betekenis meer is in je leven. Of het gevoel hebben dat je je doel in het leven even kwijt bent. Iedereen omschrijft het anders. Wat je ook precies voelt, in bijna alle gevallen word je gedempt in je gevoel en worden je emoties afgevlakt.”

Oorzaak

Volgens Van Gils kunnen er een heleboel verschillende oorzaken zijn voor dit gevoel. „Stress is een veel voorkomende oorzaak. Als je met iets bezig bent en het lukt niet, krijgen veel mensen daar stress van. Er ontstaat een gevoel van machteloosheid en dat zorgt ervoor dat mensen een leegte voelen. Het kan ook zijn dat er iets belangrijks in iemands leven wegvalt. Bijvoorbeeld als je baan alles voor je is en je wordt ontslagen of gaat met pensioen. Of als je kinderen uit huis gaan. In dit soort situaties valt het belangrijkste doel in het leven weg en blijft er een gevoel van leegte achter.”

„Een andere veel voorkomende oorzaak is als iemand minder verbintenis voelt met de medemens,” aldus Van Gils. „Eén van de belangrijkste waarden voor ieder mens is verbinding voelen met anderen. Wanneer je minder verbinding voelt, ervaar je vaak ook minder richting in je leven. Bijvoorbeeld als je klaar bent met studeren en start met een ‘echte’ baan. Je zult je studievrienden een stuk minder zien en sommigen zelfs uit het oog verliezen. Dit kan ervoor zorgen dat iemand een gevoel van leegte ontwikkelt.”

Waarden

Iedereen maakt een leeg gevoel weleens mee volgens Van Gils. „Het is een normaal verschijnsel, maar het is wel belangrijk om het gevoel te erkennen en herkennen. Het is belangrijk dat je in de gaten houdt of het lege gevoel aanhoudt of dat je er zelf weer vanaf komt. Als je denkt dat je in een vicieuze cirkel terechtkomt, is het verstandig dit uit te spreken en hulp te zoeken.”

„Vaak lukt het mensen zelf om van het lege gevoel af te komen,” aldus van Gils. „Het is belangrijk dat je je bewust wordt van je waarden. Dus: wat vind ik belangrijk in mijn leven, waar haal ik voldoening uit? Ga bij jezelf na waar je blij en gelukkig van wordt en ga dit dan ook doen. Denk bijvoorbeeld aan met een vriendin lunchen in de stad, op de koffie gaan bij de buurvrouw of een dag voor jezelf plannen.”