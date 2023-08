Zo draag je denim net als Máxima en Alexia!

Jeans/denim is het hele jaar door een prima keuze, je kunt er bijna de plank niet mee misslaan. Combineren kan naar hartenlust en zowel voor sportieve als meer aangeklede momenten is de jeanslook (eventueel met blazer) een uitkomst.

Coureurs

Gisteren was een deel van de koninklijke familie, met nichtje Luana, aanwezig bij de Nederlandse Grand Prix in Zandvoort. Koningin Máxima had zoals altijd weer nagedacht over de juiste kledingkeuze en dochter Alexia volgde haar op de voet.

Beide dames kozen namelijk voor een denim jumpsuit die wel wat weg heeft van de overalls van de coureurs. Het geheel werd gecombineerd met jassen/jacks en zelfs een plastic festivalponcho (!) vanwege het slechte weer.

„Dat het wat dunnere denim pak ietwat kreukte maakte niet uit, voor een sportieve look als dit moet dat kunnen.” Ⓒ ANP

Het gezin had de outfits mooi op elkaar afgestemd. De jumpsuit van Máxima (Max Mara) deed het goed met daarop een bruin stoer leren jack (Massimo Dutti) die ze, zoals we van haar gewend zijn, losjes over de schouder liet hangen. Dat het wat dunnere denim pak ietwat kreukte maakte niet uit, voor een sportieve look als dit moet dat kunnen.

Haar schoeisel was iets minder praktisch, maar blijkbaar loopt onze koningin toch makkelijk op de hoge sleehakken van Jimmy Choo. De riante zonnebril van Tom Ford maakte het geheel af en de Marni-tas kon veel bergen.

Stoere laarzen

De jumpsuit van prinses Alexia was ook van spijkergoed (Mango), maar iets stugger van stof. Dit kledingstuk kan zodoende nog lang gedragen worden in het najaar en zelfs in de winter. Voor de warmte en de regen droeg ze er een bordeauxrode lange jas bij, die ook later in het seizoen nog prima dienst kan doen.

De (bewuste?) styleclash van de stoere blauwe laarzen eronder en dan de schattige lange oorbellen in hartvorm doet het ook goed!

’De hagelwitte sneakers van het duurzame merk Veja zijn Amalia’s favorieten, want die draagt zij regelmatig.’ Ⓒ ANP / Robin Utrecht

Favorieten

Prinses Amalia waagde zich niet aan een denim jumpsuit, maar koos voor een donkerblauwe broek (dat had overigens ook best een flared jeans mogen zijn) met daarop een printblouse met schulprand van Zara. De hagelwitte sneakers van het duurzame merk Veja zijn haar favorieten, want die draagt zij regelmatig, net als de caramelkleurige tas van Marina Raphael.

Gravin Luana, de oudste dochter van prins Friso en Mabel, was ook meegekomen en verscheen in een hippe, baggy look: ze droeg een witte oversized blouse met daaronder een wijdvallende oranje lange broekrok tot op de grond en witte sneakers.

Koning Willem-Alexander oogde sportief in een grijs pak zonder stropdas, maar mag de volgende keer ook best voor een jeans kiezen.

Jeansjack

Jeans is elk jaar actueel en niet meer weg te denken uit de kledingkast. Het leuke is ook dat er voor elk wat wils is. Zo is komend seizoen het denim overshirt voor zowel hem als haar een groot succes, waarmee je perfect laagjesmode kunt neerzetten. Soms is het nog te warm voor een jas, maar te koud om in een shirt of blouse naar buiten te gaan.

Ook het jeansjack is een oldtimer die niet meer weg te denken is. Altijd handig om deze paraat te hebben als het wat kil is, of tijdens koele avonden. De jeansrok is er in meerdere varianten, van korte mini tot en met lange rok net over de knie. Strak als kokerrok met een aantrekkoord in de taille of juist wijd uitklokkend en dan sportief gedragen met bijvoorbeeld een hoodie, trui of sweater erop.

Wist je trouwens dat je jeans ook met een textielspray kun behandelen zodat de kleding regenvast is? Dan hoef je tenminste geen plastic poncho te dragen als er een buitje valt!

Cargo jeans

De baggy blauwe jeans is lekker hip en tegelijkertijd comfortabel omdat die niet te strak zit. Deze kan dit seizoen op diverse manieren gedragen worden. Op een sportieve manier met een wit T-shirt en witte gympen, maar bijvoorbeeld ook met torenhoge hakken en een nette blazer. De cargo jeans is een variant hierop, maar dan voorzien van handige klepzakken her en der.

Accessoires

Heb je de zomer nog in de bol? Dan mag de witte jeans natuurlijk ook nog even doorgedragen worden, wel zo leuk (maar niet praktisch) voor bijvoorbeeld een festival in combinatie met hippie-achtige accessoires. Daarop staat ook het denim vestje/gilet heel goed, vooral als deze wat meer getailleerd is.

De denim jurk is ook een prima basis item waar je eindeloos mee kunt variëren. Met een blouse of shirt eronder, een trui of sweater erover. En om het geheel helemaal in stijl te houden, valt er ook te kiezen uit denim accessoires zoals (schouder)tassen, sieraden, schoenen, laarzen en zelfs oorbellen als finishing touch. Een tip waar wellicht de koninklijke familie ook nog wat aan heeft.

