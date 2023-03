Marieke (56): ’Mijn lichaam zal nooit meer worden wat het geweest is’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Nee, veel jonger. Inmiddels ben ik 56 jaar, maar het voelt echt alsof de jaren voorbij zijn gevlogen. Lichamelijk zie ik dat ik ouder word, maar geestelijk ben ik geen jaar ouder dan 35. Tuigen ze morgen een buurtfestival op? Dan ga ik daar meteen naartoe! Vijftig worden vond ik een dingetje, maar nu ben ik vooral trots op mijn leeftijd. Het is toch fantastisch als je op je 56ste weet dat je er nog mag zijn!?”

Heb je een beautygeheim?

„Ik slik elke dag trouw mijn collageen. Het is essentieel voor de structuur en sterkte van het bindweefsel. Je collageenaanmaak neemt af als je ouder wordt. Hierdoor wordt je huid minder stevig en elastisch. Goede genen zijn heel belangrijk, maar ik hoop hiermee het verouderingsproces ook een beetje tegen te gaan. Ik vind het sowieso belangrijk om mezelf goed te verzorgen. Ik ga regelmatig naar de schoonheidsspecialiste. Een paar maanden geleden heb ik nog een pigmentbehandeling laten doen. Dat vond ik echt fantastisch en zou ik direct iedereen aanraden! Je krijgt er een veel frissere uitstraling van.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Eigenlijk nooit, maar dat betekent niet dat ze me meteen veertig schatten. Meestal denken ze dat ik zo’n vijf à zes jaar jonger ben. Waar dat aan ligt? Ik denk het totaalplaatje. Ik heb altijd een vrij uitgesproken kledingstijl gehad. Als ik met mijn dochter door een kledingwinkel loop, weet ze direct de juiste items voor mij uit het rek te pakken. ’Mam, dit is echt jouw ding’, zegt ze dan. Ik houd van felle kleuren en gekke printjes.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn mooie lach en sprankelende ogen. Daar krijg ik ook de meeste complimenten over. Het zorgt ervoor dat ik een warme uitstraling heb.”

Waarmee ben je minder blij?

„Sinds de overgang ben ik een paar kilo aangekomen. Voor anderen is het waarschijnlijk verwaarloosbaar. Toch blijf ik het lastig vinden om die extra kilo’s te accepteren. Ik sport veel en let op mijn voeding, maar mijn lichaam zal nooit meer worden wat het geweest is. Dat is moeilijk om te accepteren, maar het hoort nou eenmaal bij ouder worden.”

Wat houdt je jong?

„Mijn kinderen, dat is het eerste wat me te binnenschiet. Ik kan enorm genieten van al hun verhalen! Tegelijkertijd houden mijn man en ik ook van een avondje uit. Wij zijn zelf graag thuis, maar zijn zeker niet de types die elke avond op de bank blijven zitten. Ik vind het heerlijk om af en toe een dansje te wagen. Als je jong bent, sta je minder stil bij het leven. Naarmate je ouder word, word je hier veel bewuster van. Je weet dat het niet iedereen gegeven is, waardoor je er veel intenser van geniet. Dat is het mooie van ouder worden. Het zorgt ervoor dat ik van sommige avonden enorm lang kan nagenieten!”

Ben je waar je had willen zijn?

„Deels, ik heb een prachtig en warm gezin. Onze thuissituatie is zorgeloos. Ik weet dat zoiets een enorm voorrecht is. Ik heb er bewust voor gekozen om bij de kinderen te blijven en geen carrière te maken. Ik sta nog steeds achter mijn keuze, maar op bepaalde momenten kan ik daar wel naar verlangen. Ik vind het ontzettend inspirerend om te zien wat sommigen van mijn vriendinnen hebben bereikt. Dat moet een lekker gevoel geven. Toch heb ik zeker niks te klagen. Ik kan gaan en staan waar ik wil. Dat is de andere kant van de medaille.”

„Ik ben nu een echte 50-plus influencer en geniet er enorm van!” Ⓒ Eigen beeld

„Sinds een tijdje klus ik wel wat bij als influencer. Ik hielp een vriendin met haar blog en vanuit daaruit ben ik steeds meer met mijn Instagram gaan doen. Ik ben nu een echte 50-plus influencer en geniet er enorm van! Ik zie het als een uit de hand gelopen hobby, maar het zorgt er wel voor dat er veel gave dingen op mijn pad komen. Ik kom op bijzondere plekken en ontmoet de meest fantastische mensen. Geen dag is hetzelfde, dat vind ik er zo leuk aan. Wie weet wat het allemaal nog meer teweeg brengt!?”

Heb je een levensles?

„Oordeel niet te snel. Ik vind dat mensen tegenwoordig te snel iets van een ander vinden. Probeer voordat je een mening klaar hebt eerst met iemand het gesprek aan te gaan. Misschien verrast diegene je. Het maakt niet uit hoe iemand eruitziet of zich gedraagt. Laat iedereen in z’n waarde.”

