Daghoroscoop 15 december - Heb jezelf lief, Schorpioen

De kosmos belooft voorspoed; vrijwel alle planeten bewegen zich door je sector ’geld’, waardoor je op veel manieren en via diverse mensen goed zult kunnen verdienen. Zorg dat je je temperament onder controle houdt; je laat niet met je spotten, maar voorkom dat je al te agressief overkomt.

RAM

Het zal niet meevallen om tijd voor jezelf te reserveren als anderen je aandacht opeisen. Je gevoel voor timing kan je in de steek laten en het zal moeilijk zijn een machtsspel te ontlopen. Een onopgelost probleem kan zwaar drukken.

STIER

Doordat je energiek bent, kun je meer op je nemen dan nodig of gewenst is. Doe het nu als je je plannen voor de komende feestdagen nog niet hebt afgerond, anders zul je compromissen moeten sluiten. Werk goed met anderen samen.

TWEELINGEN

Verdrijf neerslachtige gedachten als je je alleen of verlaten voelt. Zie de zonnige kanten van het bestaan; dat heb je zelf in de hand. Zorg ervoor dat je werk op tijd klaar is, dan denk je gemakkelijker aan iets anders.

KREEFT

Via een toevallige introductie kun je kennismaken met een toekomstige partner. Je kunt het gevoel hebben dat de wereld aan je voeten ligt. Geef je leven een nieuwe impuls door lid te worden van een sociale- of sportclub.

LEEUW

Maak werk af, ruim je bureau op en bereid je voor op het komende feestseizoen. Als je je besognes al eerder hebt geregeld, heb je nu de vrije hand om je te wijden aan details. Blijf met één voet op de werkvloer, zodat niets je ontgaat.

MAAGD

Misschien moet je op het werk afscheid nemen van iemand die je erg zult missen; sterker nog, die voor jou onvervangbaar is. Al ligt het voor de hand dat aan alles een eind komt, toch kan dit verlies irrationele gevoelens losmaken.

WEEGSCHAAL

Een intense, obsessieve passie kan je ongevoelig maken voor rede. Praktische overwegingen vereisen echter dat je bij de les blijft, anders gebeuren er ongelukken. Plannen voor een feestelijke bijeenkomst kunnen stranden.

SCHORPIOEN

Je kunt een merkwaardig gebrek aan harmonie in jezelf ervaren. Misschien heb je het gevoel niet voldoende gewaardeerd te worden of je voelt je alleen gelaten. Door jezelf meer lief te hebben, neemt je zelfvertrouwen toe.

BOOGSCHUTTER

Als je niet eerst een vergissing rechtzet, maak je geen vorderingen. Schuif een paar nadrukkelijke obstakels terzijde. Dingen op de juiste manier doen, zal je enthousiasmeren en motiveren. Een glimlach doet de rest.

STEENBOK

Het kan een irritante dag worden, als gevolg van toenemende spanning en de eisen van het komend kerstseizoen. Besteed aandacht aan de zorgen van kinderen; samen spelen verdrijft opgekropte stress. Stel een moeilijk gesprek uit.

WATERMAN

Er kunnen problemen ontstaan in je huishouden of onder huisgenoten. Je geduld zal op de proef worden gesteld als je wacht op iets wat je is beloofd. Steek liever zelf de handen uit de mouwen dan te wachten op een uitbarsting.

VISSEN

Je kunt vandaag zowel dapper als nieuwsgierig zijn. Aarzel niet om uitleg te vragen als een zaak je verwart. Het formuleren van een doeltreffende oplossing wordt gemakkelijker als je over feiten en cijfers beschikt.

