Deze vieze plekken in huis worden vaak vergeten

1. Deurklinken

Deurklinken worden dagelijks gebruikt, maar worden tijdens het schoonmaken vaak vergeten. Ze lijken niet vies, maar ze zijn het wel! Door het vele gebruik verzamelen bacteriën en vuil zich op het oppervlak. Maak daarom je deurklinken schoon met een microvezeldoekje en sop van warm water en allesreiniger.

2. Display koffiezetapparaat

Koffiespetters en vingerafdrukken zijn waarschijnlijk goede bekenden van je koffiezetapparaat. Hoewel we vaak geen zin hebben om het hele apparaat schoon te maken, doen we dit wel af en toe. Toch vergeten we het makkelijkste (en smerigste) onderdeel: het scherm! Doe de buitenkant van je apparaat af met een vochtige doek met allesreiniger. Gebruik om krassen te voorkomen geen schuurspons.

3. Kranen

De kraan wordt in elk huishouden intensief gebruikt. Je poetst je tanden, wast je handen of doet de afwas. Het is belangrijk om kranen dagelijks schoon te maken en niet alleen als er kalkaanslag op zit. Doe wat reinigingsmiddel op een katoenen doekje en neem de kraan af. Spoel vervolgens grondig af met schoon water en droog de kraan om ’m te laten glanzen.

4. Afstandsbediening

Ook de afstandsbediening gebruik je vrijwel dagelijks. Doordat je waarschijnlijk ook eet en drinkt op de bank, verspreiden de bacteriën zich snel. Als je afstandsbediening wat plakkerig aanvoelt, is het écht tijd om het apparaat eens flink onder handen te nemen. Borstel het stof en vuil weg, doe wat water op een microvezeldoekje en veeg de afstandsbediening schoon.

5. Lichtknopjes

Je raakt ze elke dag meerdere malen aan en tóch worden ze tijdens de grote schoonmaak vaak vergeten. Hierdoor zijn lichtknopjes een van de vieste dingen in huis – en dan al helemaal het lichtknopje in het toilet. Regelmatig afnemen met een desinfectiedoekje is geen overbodige luxe...

6. Vuilnisbak

Vuilniszakken verwisselen doen we allemaal. Maar heb je ooit de prullenbak zelf schoongemaakt? Er blijven namelijk legio bacteriën achter als de zak eruit is. Je kunt er een doekje langs halen, de bodem leeg zuigen óf de bak onder handen nemen met ontsmettingsspray en een borstel.

7. Knoppen van de oven/magnetron

Dat we de binnenkant van de oven en/of magnetron schoon moeten maken, weten we allemaal. Maar het is juist de buitenkant die vaak wordt vergeten. De knoppen zijn regelmatig vuil en vet. Verwijder de knoppen indien mogelijk en stop ze in de vaatwasser. Reinig ze met een schuursponsje en een standaard schoonmaakmiddel als je ze niet kunt loskoppelen.

8. Toilet

Het is niet alleen belangrijk om de wc-bril en -pot schoon te maken. Denk ook aan de toiletpapierhouder, het bedieningspaneel en de wc-borstel. Het toilet is nou eenmaal een verzamelplaats voor vuil en bacteriën. Zet je wc-borstel in heet water met chloor en maak de rest schoon met een prop wc-papier en spiritus.

