Wopke Hoekstra: ’Ik ga iedereen verrassen met mijn trouwpak’

Mijn trouwpak…

„Hangt al klaar. Ik ga iedereen verrassen, let maar op. De trouwerij is nu al twee keer afgezegd door corona, maar deze zomer is het zover. Dan houden we het klein met familie en getuigen, en daarna volgt hopelijk nog een groot feest als het weer kan.”

In het Catshuis op zondag…

„Draag ik vaak vrijetijdskleding, want dat is informeel. Er netjes uitzien in pak hoort bij mijn werk, maar ik zie mezelf het liefst ongeschoren en in een afgetrapte jeans met gympen.”

Met schoenmaat 47…

„Is het soms lastig shoppen, maar bij Amerikaanse merken lukt het met gympen altijd. Overhemden kies ik ook in een extra lange variant.”

In mijn vrijetijd…

„Draag ik een spijkerbroek en een hemd of sportkleding. Hardlopen doe ik bijvoorbeeld met de kinderen die er met de fiets naast rijden.”

Mijn favoriete kledingstukken…

„Zijn de jeans die ik al heel lang heb. O, en mijn schaatsen – of telt dat niet als kledingstuk?”

Mijn ergste miskoop ooit…

„Is wollen kleding. Ik kan slecht tegen wol. De wollen items die ik toch heb gekocht, zagen er mooi uit, maar heb ik vrijwel nooit aan gehad omdat ze niet lekker zaten.”

Van shoppen…

„Hou ik totaal niet. Ik doe het wel zelf, maar niet vaak. Ik ga nog steeds liever naar winkels toe en dan vaak naar dezelfde. Daar weten ze precies wat ik wel en niet wil. Ik ga overigens wel graag naar sportwinkels en ben daar dan ook gevoelig voor impulsaankopen.”

IJdel…

„Ben ik niet! Maar ik kan me voorstellen dat mensen dat denken, omdat ze mij vaak strak in ’t pak zien.”

Mijn haar…

„Zit al heel lang hetzelfde. Ik ben er vaak net te weinig mee bezig, het zit vrij warrig van zichzelf.”

