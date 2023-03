Praat mee: Moet de zomertijd worden afgeschaft?

De discussie over het verzetten van de klok is al jaren gaande en belandde in 2021 zelfs in het Europees Parlement. Na burgerinitiatieven in 2018 deed de Europese Commissie een voorstel om de verzetting op te heffen. Het Europees Parlement was positief over een afschaffing, maar dat voorstel is inmiddels in de ijskast gezet. Waar sommigen voor één permanente tijd zijn, zien anderen juist voordelen van het halfjaarlijks verzetten van de klok.

Zomertijd

De standaardtijd in Nederland is de wintertijd, maar om energie te besparen werd in 1977 naast de wintertijd ook de zomertijd ingevoerd. Hierdoor is het van 26 maart tot 29 oktober ’s ochtends iets langer donker en ’s avonds langer licht, waardoor er energie wordt bespaard.

Daarnaast zorgt het extra uur licht in de zomer er ook voor dat we extra lang kunnen genieten van de zomeravonden. De barbecue kan langer aanblijven en je kunt een uur langer in de tuin werken. Mensen zijn bovendien meer geneigd om na werktijd te sporten, wandelen of met hun kinderen naar de speeltuin te gaan als het nog licht is.

Biologische klok

Maar voor velen is de zomertijd niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Doordat de wintertijd de standaardtijd is, zou het verzetten van de klok voor sommigen gevolgen hebben voor hun biologische klok.

Waar er in het donker een slaaphormoon op gang komt, wordt er in het licht juist melatonine aangemaakt, waar je van wakker blijft. Doordat het in de zomertijd een uur later donker wordt, kan je dus moeilijker in slaap vallen. En doordat het ook een uur later licht wordt, kan het zijn dat het lastig is om uit bed te komen.

