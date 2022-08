Daghoroscoop 2 augustus - Probeer geen advies te vragen, Steenbok!

VANDAAG JARIG

Ben je op zoek naar ander werk dan is het goed te weten dat er vraag naar je is. Ga aan de slag; solliciteer, óók als je al een leuke baan hebt – het kan altijd beter. Zorg ervoor dat je gezond blijft; probeer matig te zijn in alle aspecten van het leven. Dat is een opgave voor je; je bent liever onmatig.

RAM

Je kunt vandaag beter luisteren dan praten. Er kan een probleem aan het licht komen. Besteed aandacht aan de klank van de stem en lichaamstaal van je partner. Er kan een verschil zijn tussen hetgeen de ander zegt en wat hij/zij bedoelt.

STIER

Je welzijn kan worden verstoord door het onplezierige gevoel dat de dagelijkse sleur niet bij je past. Anderen kunnen je ergeren en je zult vaker op je tong moeten bijten dan je zou willen. De financiële beloning is nu minder van belang.

TWEELINGEN

Romantische ups en downs spelen een grote rol in je leven. Er moet misschien een besluit worden genomen. Ontevredenen kunnen beseffen dat hun huidige partner toch niet degene is met wie zij oud willen worden.

KREEFT

Er is de komende drie weken bijzondere aandacht voor alle vormen van communicatie. Houd rekening met vertraging bij het sluiten van contracten. Het zal moeilijker zijn om de mensen te bereiken die je nodig hebt.

LEEUW

Wees op je hoede als je bij koop of verkoop betrokken bent. Iemand kan de waarheid verdoezelen of overdrijven. Zorgvuldige planning is geboden als je meubels gaat kopen. Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes via sociale media.

MAAGD

Je kan je zo goed voelen dat je aan taken begint waarin je doorgaans geen zin hebt. Neem echter niet te veel hooi op je vork want dan teer je in op je energiereserves. Analyseer je financiële situatie. Ga sparen voor een grote aankoop.

WEEGSCHAAL

Er kan sprake zijn van allerlei uitdagingen. Je vermogen om zaken duidelijk te zien kan wat minder zijn waardoor je een beoogt resultaat makkelijk overschat. Overdreven zelfvertrouwen kan je ertoe brengen te veel te beloven.

SCHORPIOEN

Je aandacht voor de routine van alledag kan verflauwen waardoor je gaat dagdromen en manieren gaat bedenken om gedaan te krijgen wat je wilt. Durf “nee” te zeggen als een familielid je vraagt een privéprobleem op te lossen.

BOOGSCHUTTER

Zet je beste been voor. Samenwerking kan je geduld en vastberadenheid op de proef stellen. Nieuws over de problemen van een naaste kan je totaal verrassen. Een doelstelling komt op achterstand te staan of geld raakt op.

STEENBOK

Probeer geen advies te vragen of te accepteren. Je kunt een verkeerde raad krijgen. Diep van binnen weet je wat goed voor je is, dus luister naar je geweten en intuïtie. Durf een leidinggevende positie in te nemen.

WATERMAN

Het leren van een nieuwe vaardigheid of ontwikkelen van de geest hoeft niet per se via een school te lopen. Tot eind augustus kan er sprake zijn van vertraging of vergissingen op het gebied van juridische kwesties, studie of reizen.

VISSEN

Een medische ingreep kan vertraagd worden waardoor je de kans krijgt op zoek te gaan naar een alternatief. Besef dat er talloze therapieën bestaan. Gehuwden moeten misschien hun partner terzijde staan tijdens een moeilijke periode.

