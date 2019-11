Daghoroscoop 13 november

VANDAAG JARIG

Om u met uw familie te kunnen bezighouden moet in uw loopbaan harmonie heersen. Is dat geregeld, dan hebt u de rust die nodig is om alles te laten reilen en zeilen zoals u het wilt. Een romance kan zomaar ontstaan en weer verdwijnen, maar niet getreurd; de volgende zal zich snel aandienen.

RAM

Kleine ergernissen vroeger kunnen omslaan in begrip voor mensen en hun daden. Wees niet te gretig om dingen te regelen en doe geen beloften die u niet kunt waarmaken. Geef minder uit aan uw sociale leven als u krap bij kas zit.

STIER

U kunt popelen om aan de slag te gaan, al kan uw vermogen om praktisch en rationeel te zijn u in de steek laten. Waag u niet aan riskante situaties. Let op uw banksaldo als het moeite kost weerstand te bieden aan lekkernijen.

TWEELINGEN

Als u niet goed oplet zult u wat tegenslag te verduren krijgen, maar een ongebruikelijk financieel plan kan vooruitgang boeken. De kosmos is u behulpzaam bij iets wat al enige tijd in de pijplijn zit. Routine zal bevrediging geven.

KREEFT

Spanning zal toenemen als de verwachtingen die men van u heeft stijgen. Houd rekening met het onverwachte. Plannen kunnen opzij geschoven worden als zich iets voordoet dat interessanter is. Pas op voor ongelukken.

LEEUW

Kansen op diverse terreinen kunnen u doen glimlachen. Een prima moment om zakelijke puntjes op de i te zetten. Richt uw aandacht op het verhogen van uw professionele status, leg goede contacten en sluit lucratieve deals.

MAAGD

Het geluk is met de dapperen. Wees bereid risico’s te nemen, als zij goed overwogen zijn kunnen zij een keerpunt in uw carrière worden. Stel u moedig op. Iedereen heeft een roeping en u kunt ontdekken welke de uwe is.

WEEGSCHAAL

Onverwachte uitgaven kunnen gecompenseerd worden door de winst van een nieuw project. Laat u door een deskundige stap voor stap begeleiden als u met een investering geld hoopt te verdienen. Gezond verstand doet de rest.

SCHORPIOEN

Aandacht voor uw meest hechte relaties is geboden; u krijgt de komende dagen met een paar belangrijke onderwerpen te maken. Negeer ze niet ook al hebt u weinig tijd, want de keerzijde van de medaille kan zijn dat u wordt genegeerd.

BOOGSCHUTTER

Wees trots op uw prestaties en oogst de lof voor het goede werk dat u hebt verricht. Een en ander wordt weer duidelijk als er sprake was van vertraging of verwarrende boodschappen. Wees blij dat u onder druk kunt werken.

STEENBOK

Er kan vandaag spanning in de lucht hangen. Meditatie kan u ervan bevrijden voor u de deur uitgaat. Met een rustige geest kunt u elke situatie onder ogen zien. Op zoek naar romantiek kunt u in een emotionele achtbaan terechtkomen.

WATERMAN

Let op uw intuïtie, zeker als u zich afvraagt of iemand oprecht is of niet. Steek energie en enthousiasme in uw werk, clubgenoten en collega’s. Ontwikkel een marketingstrategie of advertentiecampagne als u de verkoop wilt stimuleren.

VISSEN

Roddel kan uiteindelijk gemeen worden, dus let op uw woorden. U kunt in een pijnlijke situatie terecht komen of thuis slaan de emotionele stoppen door. Wees u ervan bewust dat u behoorlijk onredelijk kunt zijn als u boos wordt.

