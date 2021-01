Daghoroscoop 26 januari

VANDAAG JARIG

Als je alleen woont, is de kans groot dat je meermalen gaat verkassen. Ook kan er sprake zijn van verbouwingen of veelvuldige renovaties. Je hebt de neiging je omgeving te blijven upgraden; zodra je de boel voor elkaar hebt, borrelen weer nieuwe ideeën op. Probeer die onrust wat te beteugelen.

RAM

Door recente ontwikkelingen op het werk kun je zijn afgesneden van iemand op wie je steunde. Dat kan een donkere wolk boven je horizon vormen. Vergroot zo’n probleem niet uit en probeer er volwassen mee om te gaan.

STIER

Een goede dag om met een nieuwe tak van sport te beginnen. Laat je niet door naasten tot veranderingen dwingen die hen goed uitkomen, maar jou niet. Doe echter wel een poging om je goede wil te tonen en doe dat niet met zichtbare tegenzin.

TWEELINGEN

Bouw voort op de reputatie die je hebt opgebouwd en gebruik je tijdelijke roem of bekendheid. Doe dat liever met visuele middelen dan met woorden, want die kunnen aan dovemans oren gericht blijken. Reizen verloopt prettig.

KREEFT

Iemand die je na staat zou je hulp op prijs stellen, maar pas op, neem niet te veel hooi op je vork. Misschien moet je op het persoonlijke vlak wat water bij de wijn doen om te benaderen wat je wilt bereiken. Werp geen nieuwe blokkades op.

LEEUW

Pas op voor impulsiviteit en onnadenkendheid als je met plotselinge veranderingen geconfronteerd wordt. Ongelukkige omstandigheden kunnen zich fysiek wreken. Focus op een artistiek project om de zinnen te verzetten. Beheers je.

MAAGD

Deel wat je dierbaar is alleen met iemand die je vertrouwt. Het is belangrijker om te doen wat je zelf juist vindt, dan tegemoet te komen aan de wensen van anderen. Laat je het vertrouwen in mensen niet afnemen door een zelfzuchtig type.

WEEGSCHAAL

Een extra training op je werkterrein kan je een forse voorsprong bezorgen. Ben je onderweg, dan kan je een fantastische nieuwe baan worden aangeboden. Qua gezondheid heb je niet te klagen, maar ga je aan niets te buiten.

SCHORPIOEN

Denk niet te lichtvaardig over huishoudelijke plichten; je hebt iets of iemand al te lang verwaarloosd. Blijf opgewekt als je iets moet doen wat je onplezierig of moeilijk vindt. Verbreed je kijk op de wereld via contacten met buitenlanders.

BOOGSCHUTTER

Bedenk een compromis als je partner en jij het in financieel opzicht oneens zijn. Wees eerlijk tegen elkaar en zoek samen uit waar de schoen wringt. Houd het hoofd bij het werk en dwing jezelf op details te letten.

STEENBOK

Impulsief gedrag kan je lastig maken in de omgang en je zult collega’s tegen je in het harnas jagen als je geen rekening met hen houdt. Zie je mening niet als de enige juiste, want daarmee plaats je jezelf in een uitzonderingspositie.

WATERMAN

Geluk valt in je schoot als je naar je intuïtie luistert. Er kunnen vrij onverwacht veranderingen optreden waarvan het resultaat je goed bevalt. Houd er rekening mee dat iemand je kan laten zitten. Je zult er echter adequaat op reageren.

VISSEN

Door anderen te helpen kun je je bekwamen in iets waarvan je veel plezier zult hebben. Als je niet weet wat je eigenlijk wilt, houd je dan met mensen bezig die minder fortuinlijk zijn dan jij. Het zal je beeld van de wereld verhelderen.

