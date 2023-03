De dochters van mijn vriend houden steeds hun hand op (en ik vind dat vervelend)

DE VRAAG

Toen ik mijn man leerde kennen lag hij in een vechtscheiding. Zijn twee dochters waren toen elf en negen jaar oud en werden door zijn ex tegen hem opgezet. Gevolg? Hij heeft ze jarenlang niet (mogen) zien. Dat was afschuwelijk. Hij heeft daar ongelofelijk veel verdriet van gehad maar heeft altijd de hoop gekoesterd dat ze ooit weer contact met hem op zouden nemen. Dat gebeurde anderhalf jaar geleden.

Ze zijn inmiddels vijfentwintig en drieëntwintig. De oudste woont samen en heeft een baan. De jongste studeert dit jaar af. In het begin was alles best pittig. Er werd veel gepraat, veel uitgelegd, veel gehuild en uiteindelijk vielen ze elkaar in de armen. Ik vond het leuke meiden en ik zag hoe gelukkig mijn man was dat ze eindelijk weer in zijn leven waren. Ik zeg expres ‘vond’ want inmiddels kan ik ze wel wat doen.

Elke keer als ze komen dan is dan met maar één reden. Geld. Van het aanschaffen van een (tweedehands) auto tot en met gewoon geld aftroggelen om de meest idiote redenen. Nou hebben we het financieel niet slecht, maar ook weer niet zo goed dat wij maandelijks honderden euro’s uit kunnen geven aan twee van die hebberige manipulatieve krengen.

Mijn man ziet gewoon niet dat dat de enige reden is waarom ze weer contact met hem op hebben genomen. Elke keer vergoelijkt hij hun gedrag met een ’Ik heb al die jaren niets aan hen uit kunnen geven. Laat mij’. Hij vergeet dat hij enorme bedragen kinderalimentaties aan hun moeder heeft overgemaakt terwijl hij ze niet zag. Ik ben echt ten einde raad. Hoe kan ik dit gedrag van die nare stiefdochters stoppen?

HET ANTWOORD

Kinderalimentatie is geen kinderkijkgeld hè? Dat jouw man elke maand flinke bedragen overmaakte aan zijn ex-vrouw terwijl hij zijn dochters niet zag zal voor hem, maar moet vooral voor jou, enorm frustrerend zijn geweest. Dat hij wel voor hen betaalde, maar hen niet kon zien staat daar volledig buiten.

Je wil dit waarschijnlijk niet horen maar het is niet aan jou om hem duidelijk te maken dat die twee meiden hem alleen maar zien als iemand waar ze geld van af kunnen troggelen. Dat wil je als vader niet horen. Dat wil je als ouder niet horen. En al helemaal niet als je zoals in zijn verdrietige situatie zolang je kinderen niet hebt kunnen zien. Waarschijnlijk is hij gewoon zoekende welke rol hij, nu nog, kan spelen in hun leven. Hen opvoeden hoeft niet meer. Als hij ineens de rol aan gaat nemen van opvoeder dan zullen ze dat ook niet van hem gaan accepteren.

Ik proef een beetje uit jouw vraag dat zij altijd het initiatief nemen tot contact. Daar zou ik, als ik jou was, verandering in brengen. Nodig hen eens uit om gezellig bij jullie te komen eten of stel aan je man voor dat hij hen een keer uitnodigt voor een dagje weg. Vraag een keer advies aan een van zijn dochters over iets. Wie hun kapper is omdat ze van dat mooie haar hebben of zo? Begrijp je wat ik bedoel? Geef hen het gevoel dat jij ze beter wil leren kennen en dat zij het ook waard zijn om beter te leren kennen.

Wees niet de afwachtende stiefmoeder en probeer je man op zachtaardige wijze duidelijk te maken dat hij die tijd zonder hen doorbracht nooit goed kan maken door hen op hun wenken te bedienen als het gaat over geld.

Meer VROUW

