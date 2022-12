Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW magazine Sanne (34) van de Vlaamse Bachelor: ’Er was veel jaloezie en schijnheiligheid’

Door Jill Waas Kopieer naar clipboard

’We hebben het later uitgesproken en zijn daarna vrienden gebleven.’ Ⓒ Feriet Tunc

Ze hielden ons massaal aan de buis gekluisterd met de reality-programma’s waarin ze te zien waren. Simone, Thea, Maris en Sanne blikken in een interviewreeks in VROUW-magazine met gemengde gevoelens terug op hun liefdesavonturen, waar heel Nederland over sprak. Sanne Sont (34) deed mee aan de Vlaamse editie van De Bachelor. Ze eindigde bij de laatste drie, maar zij en Fabrizio werden niet verliefd. Sanne werkt als influencer en heeft twee dochters (14 en 10).