Brrr... Zo zit het echt met koud (af)douchen

1. Poriën

Velen van ons genieten dan misschien intens van een hete douche, maar onze huid maken we met zo’n stoombeurt niet blij. Andersom zorgt een koude douche er juist voor dat de natuurlijke huidolie en vocht behouden blijven. Dat komt omdat koud water de poriën sluit (terwijl warm water ze opent).

2. Zuurstof

Door de relatief lage temperatuur raakt je lichaam als het ware in een kleine shock: je gaat dieper ademen en neemt zo meer zuurstof op. Doordat ook je hart sneller gaat kloppen voel je het bloed sneller door je lichaam stromen. Dit zorgt voor een natuurlijke dosis energie. Vandaar dat je erna meteen klaarwakker bent!

3. Coupe

Een koude douche zorgt ervoor dat je coupe voller en gezonder oogt. Net als bij je huid houden je haren beter vocht vast wanneer je ze met koud water wast. Dat resulteert in haar dat minder droog is en meer glanst.

4. Spierpijn

Het koude water vernauwt de bloedvaten zodat je bloed extra snel gaat stromen, en zo sneller de afvalstoffen in de spieren afvoert. Hierdoor herstellen bijvoorbeeld sporters eerder en kunnen zij weer sneller presteren. Ook voor de minder fanatieke mens onder ons handig om te weten, want je voorkomt er spierpijn mee!

5. Humeur

Zelfs wanneer de douchebeurt alleen maar eíndigt met koud water, zou dit al een heilzaam effect hebben op je gemoedstoestand. Hoe dat precies werkt zijn wetenschappers ook nog niet achter, maar je hersenen maken er in ieder geval zogenoemde neurotransmitters door aan waarvan je blij wordt.

6. Geheugen

Opvallend genoeg ben je ook beter in staat je dingen te herinneren, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

7. Afvallen

Dit heeft te maken met het gegeven dat je lichaam zogenaamd bruin vet aanmaakt wanneer het in lage temperaturen verkeert. Dat vet zet energie om in lichaamswarmte en kan je zo helpen in de strijd tegen overgewicht.

8. Immuunsysteem

Door een koude douche te nemen zet je je lichaam aan het werk; dat moet ineens zijn best doen om je warm te houden. En dat proces van het op peil houden van de lichaamstemperatuur schijnt weer goed te zijn voor het immuunsysteem.

9. Antidepressiva

Verschillende onderzoeken wijzen uit dat een koude douche een manier kan zijn om depressieve gevoelens de deur te wijzen; een plens koud water over je heen zorgt voor zoveel hersenprikkels dat dit een positief effect heeft.

10. Milieu

Je staat er bij lange na niet zo lang onder als wanneer je warm doucht. Zo verbruik je een stuk minder water en natuurlijk sowieso al een stuk minder energie. En dat is weer goed voor je portemonnee.

11. Productie

Als laatste een goede reden om niet zélf, maar eventueel je partner onder een koude straal te duwen; warm water is namelijk helemaal niet goed voor zijn spermaproductie en de kwaliteit van die cellen - overigens ook de reden dat zijn zaakje ’buitenboord’ hangt, waar het een stuk koeler is dan binnen het lichaam. Ach, wat kunnen we hierop zeggen? Gedeelde smart is halve smart.

Met een koude douche wordt trouwens een temperatuur van tussen de 10 en 15 graden Celsius bedoeld. Kijk wel uit wanneer je kampt met hartaandoeningen, want dan is een koude douche niet altijd verstandig. En overdrijf ook niet: blijf nooit langer dan een kleine tien minuten onder een koude douche staan.

Meedoen?

Wil jij je ook beter in je vel voelen? Doe dan mee met onze jaarlijkse Lekker in je vel-challenge.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.