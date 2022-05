Wat draag ik ook alweer op een festival?

„Het belangrijkste is dat je zowel stijlvol als comfortabel gekleed gaat, want het moet allemaal wel een beetje praktisch zijn natuurlijk. De belangrijkste festival dresscode is dan ook de laagjesmode: je arriveert met veel kleding aan en kunt steeds iets meer uittrekken en de rest hang je om of stop je in een handige rugtas.

In de avond wordt het vanzelf weer wat koeler en dan kan een sweater, hoodie, omslagdoek of een vest weer heel goed van pas komen. Ook heel handig is de oversized blazer in een felle of juist een zachte pastelkleur. Hieronder kun je ook een topje dragen maar vanwege de blazer oogt het geheel dan een stuk minder bloot.

Bohemian

De jaren zeventig-look geldt nog steeds als een trendy festivaloutfit, bestaande uit haltertops, nektops, minirokken en jurken, bloemenrokken en jeansshorts. Lange en korte hippie/bohemian jurken met ruches, gekleurde en geprinte tunieken zijn ook een prima optie, net als luchtige jurken met uitsneden hier en daar, transparante materialen en vrouwelijke broderie blouses.

Witte items doen het heel goed maar je moet niet te vies zijn van een spatje hier en daar- de blouse komt namelijk ongetwijfeld als een grijze variant weer mee naar huis. Gehaakte capes/stola’s in fleurige kleuren, passend bij de rest van de outfit, zijn ook leuke hippie-items die vrijwel overal bij passen.

Opvallen mag

Hou je wel van een beetje extra aandacht en vind je het niet erg als iedereen regelmatig het hoofd omdraait om jou te bekijken? Opvallen mag! Hul je dan vooral in felle colourblocking kleuren, zoveel mogelijk met elkaar gemixt. Felgele, knalgroene en fuchsia of turquoise en kobaltblauwe items bijvoorbeeld. Om de felle kleuren iets af te zwakken kun je hierover ook een effen (witte) blouse dragen die het geheel iets minder opvallend maakt.

Ook de pasteltinten kun je hierbij combineren of in meerdere tinten bij elkaar dragen voor de hippe ’ijsjeslook’. Ook een aanrader voor priemende blikken: de hippe transparante mode met doorkijkjes. Zoals bijvoorbeeld een transparante of tulen rok waardoor je een korte rok, bikerbroek of short ziet en een bikinitop of badpak. Laatstgenoemden kun je hier ook gerust dragen, net als lingerietops, beha’s en asymmetrische tops trouwens.

Cowboyboots

Goed schoeisel is een must op een festivalterrein waar het doorgaans nogal modderig, zanderig en niet altijd egaal zal zijn. Laat hakken dus vooral thuis! Je wilt immers ook geen last van pijnlijke voeten krijgen als je zo lang op je benen staat. Een paar rubberen korte laarzen is ideaal en vooral de exemplaren in leuke prints en kleurtjes doen het goed bij de rest van de outfit.

Maar ook een paar stoere ’kistjes’, zoals de dr. Martens boots zijn prima om een festival mee door te komen. Cowboyboots sluiten prima aan bij de hippie/bohemian stijl, zolang ze maar comfortabel zitten en een niet al te hoge hak hebben. Maar vanwege het comfort is een paar sneakers ook prima, die kunnen nadat ze helemaal vies zijn geworden natuurlijk altijd de wasmachine in of worden schoongemaakt met speciale cleanergel.

Ook handig: spray ze van tevoren in met een vuil- en waterafstotende spray zodat ze net iets meer kunnen hebben tijdens het dancefestival.

Crossbodybag

Naast de juiste schoenen is de keus voor de beste tas ook cruciaal. Je moet hier immers de hele dag je spullen uit kunnen halen en dan is het wel fijn als het om een handige, makkelijk te openen tas gaat. Voor wie dat wil is er natuurlijk de rugtas, maar een crossbodybag is ook handig. Hier kun je de kleine items zoals je telefoon, pasjes en een lippenstift bewaren om ze snel paraat te hebben.

En last but not least: de juiste oorbellen, die mogen best groot zijn en lekker kleurrijk. Combineer ze met statement zonnebril, bij voorkeur met trendy gekleurde glazen, passend bij je outfit! Neem alleen niet het allerduurste exemplaar uit je collectie mee want de kans is natuurlijk groot dat je de bril in het tumult verliest of ergens laat liggen… Als het heel zonnig is moet er natuurlijk ook een zonnebrand meegenomen worden maar een hippe hoed of een cap helpt natuurlijk ook!

OPROEP!

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kims Kwestie.