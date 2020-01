Nanouks vriend heeft ook seks met mannen: Ik vind het fijn voor hem

„Hoewel de meeste mensen een open relatie nog steeds iets raars vinden, is het toch wel redelijk geaccepteerd. We weten van het bestaan af, maar voor de meeste mensen blijft het een ver-van-hun-bed-show. Als ik anderen vertel dat ik een open relatie heb, is ook vrijwel altijd de reactie: ’Wow, daar moet ik niet aan denken!’ Maar als ik zeg dat Roberto het wel eens met een andere man doet, vallen ze bijna van hun stoel van verbazing.

Gay

Ik wist toen ik Roberto ontmoette meteen al dat hij biseksueel was. Daar is hij heel open over. Hij droomde van een leuke vrouw en kinderen, maar valt ook op mannen. Ik moest wel even slikken toen ik dat hoorde. Was hij niet gewoon gay en zat hij nog half in de kast? Of was ik niet alleen maar een middel om dat gedroomde gezinnetje voor elkaar te krijgen? We hebben er in het begin meteen al heel veel over gesproken. Wat wij voor elkaar voelden was heel intens. Ik wist dat ik met deze man oud wilde worden en omgekeerd was dat hetzelfde.

We waren nog geen 30 toen we elkaar ontmoetten. Het is best lastig om op die leeftijd al te zeggen dat iets ’voor altijd is’. Toch was het bij ons meteen een dieper weten. Roberto sprak ook al direct uit dat hij een open relatie wilde. Niet voor de liefde, wel voor de seks. Die eerste jaren speelde het niet zo tussen ons. We hadden genoeg aan elkaar. Maar na een jaar of twee vertelde Roberto dat hij een man was tegengekomen die hij wel leuk vond. Hij vroeg mijn toestemming voor seks.

Afleiding

Ik wist in mijn achterhoofd wel dat dit er aan zat te komen. Hij had het steeds vaker over mooie mannen in mijn bijzijn, er was duidelijk een behoefte die vervuld moest worden. Ik heb hem die toestemming gegeven. De avond dat het gebeurde, heb ik wel wat ongemakkelijk thuis op de bank gezeten. Ik probeerde afleiding te zoeken in een film, maar kon me niet concentreren.

Ik wilde er enerzijds niet aan denken, anderzijds gunde ik mijn vriend zijn genot en was ik juist benieuwd naar wat er gaande was. Ik ben opgebleven tot hij thuiskwam. Hij viel me uitgelaten in mijn armen en gaf me een lange intense zoen. ’Jij bent in alles mijn droomvrouw,’ zei hij. ’Dat je mij deze ruimte biedt, is pure liefde. Ik zal je nooit teleurstellen.’ Die woorden raakten mij. Ze typeren namelijk zo onze relatie. We zijn heel close, maar geven elkaar ook alle ruimte.

Dochter

Roberto heeft die avond meteen verteld wat er was gebeurd. Hij had er enorm van genoten. Dat hij mij de volgende dag weer als vanouds beminde, gaf me een heel goed gevoel. Ik was er ook nog. En dat heeft hij in de periode daarna ook dagelijks laten merken. Hij heeft zo nu en dan seks met een man. Soms gaat er een half jaar voorbij zonder dat er iets op zijn pad komt. Soms zelfs een jaar.

We hebben inmiddels een dochtertje van drie en daardoor zijn Roberto’s uitstapjes met mannen wel heel veel minder geworden. Haar geboorte heeft ons nog hechter gemaakt. Ik denk dat hij altijd wel zijn avontuurtjes nodig zal hebben. Dat vind ik niet erg. Ik weet dat hij het 100% veilig doet en ik vertrouw erop dat onze liefde sterk genoeg is om dit aan te kunnen. Als ik wil, zou ik ook met een ander het bed in mogen duiken. Maar die behoefte heb ik niet. Ik wil Roberto.

Trots

Ik vind het wel stoer dat wij deze relatie hebben, ik ben er trots op. We hebben geen angst om elkaar kwijt te raken, alles draait om liefde en vertrouwen bij ons. Dat vinden veel mensen lastig te begrijpen. Ik weet dat in onze omgeving nog steeds veel mensen denken dat Roberto er uiteindelijk met een man vandoor zal gaan. Als wij maar weten hoe het zit. We hebben het in elk opzicht fantastisch met elkaar.”

Jij op Vrouw

Wil jij ook jouw ’Tussen de lakens-verhaal’ vertellen?

Dat kan hier.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.