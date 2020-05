De 10 leukste brievenbuscadeaus voor Moederdag!

1. Kaart

De klassieker, een kaart met een handgeschreven brief waarin je vertelt hoeveel je om je moeder geeft. Ben je heel creatief? Schrijf dan een persoonlijk gedicht. Cadeaus zijn leuk, maar lieve woorden vergeet je nooit meer.

2. Boek

Boeken kunnen op zoveel manieren blijdschap brengen, het is een fool proof cadeau. Verras je moeder met een kookboek, een mooi boek voor op de koffietafel of een spannend leesboek.

3. Chocolade

Liefde gaat (ook) door de maag. Wie wil nou niet een heerlijke doos bonbons of luxe chocoladereep op de deurmat aantreffen?

4. Giftcard

Sommige mensen zien het geven van een giftcard als een ’lui’ cadeau. Maar dit is het ideale cadeau voor de moeder die alles het liefst zelf koopt. Zo is je verrassing altijd in de roos.

5. Huidverzorging

Veel thuiszitten biedt de kans om je huid in de watten te leggen. Stel een setje van bijvoorbeeld gezichtsmaskers, een serum en een hydraterende crème samen. Nu kan je moeder meer dan ooit stralen.

6. Sieraden

Moeders verdienen alle mooie dingen in de wereld. Zo ook een mooie armband of ketting. Een setje oorbellen en een matching ketting vallen zeker in de smaak.

7. Tijdschriftabonnement

Koop een tijdschrift naar keuze en schaf online namens je moeder een abonnement hierop aan. Zo heeft ze met Moederdag de eerste sowieso al in huis en krijgt ze de toekomstige edities gratis op de mat.

8. Weekendje weg

Altijd leuk om te krijgen: een weekendje weg. Eén in eigen land dit jaar. Boek een verwenweekend voor je moeder, print een foto uit die een impressie geeft van wat haar te wachten staat en de kans is groot dat je een heel blij telefoontje ontvangt.

9. Zomerjurk

Koop die mooie jurk die je moeder al een tijdje graag wil hebben, maar nooit voor zichzelf zou shoppen. Dan kan ze de show stelen tijdens dat eerste terrasje binnenkort.

10. Museumkaart

Als alles goed gaat, kunnen we in de zomer weer naar musea toe. Koop een museumkaart voor je moeder en zorg ervoor dat ze een jaar lang gratis bijna alle musea in Nederland kan bezoeken. Dat wordt een zomer vol cultuur snuiven!