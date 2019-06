Ⓒ Stef Nagel

Er is maar weinig dat deze powervrouw leuker vindt dan sporten. En dan het liefst zo zwaar mogelijk. Letterlijk. Ina is een echte krachtpatser! Ze is wereldkampioen powerlifting in de seniorenklasse. Ina was docent maatschappelijk werk op de Hogeschool van Amsterdam, is weduwe en heeft twee zoons (de jongste is overleden).