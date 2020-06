Laura heeft Tourette: Door de coronacrisis zijn mijn tics toegenomen

Vandaag is het Europese Tourettedag. Laura Beljaars (31) heeft Gilles de la Tourette. Twee jaar geleden interviewde VROUW haar over haar ervaring met de ziekte. Nu met de coronacrisis kwamen we bij haar terug. Zij heeft de pabo afgerond en heeft haar master Development Education and Global Learning gehaald. Dit zet zij in om mensen te begeleiden met Tourette en daarnaast werkt ze als ervaringsdeskundige voor de Parnassia Groep en is ze bestuurslid bij de Stichting Gilles de la Tourette. „Ik wil laten zien dat Tourette kan helpen je doelen te behalen.”