Pearl Jozefzoon: 'Ik wil dat mijn kinderen in liefde opgroeien'

’Kerst viert Pearl met veel familie. „Lekker eten, zingen en dansen. We geven onze eigen huiskamerconcerten.’ Ⓒ ALLESSIE, ALDO

Zangeres Pearl Jozefzoon (37) is, na de saaie coronajaren, blij dat de kerstperiode nu weer als vanouds is. Ondanks dat ze nu wel moet werken, ziet ze er enorm naar uit. Pearl is alleenstaande moeder van dochter Naomi (7) en zoontje Ezra (3). Vader van de kinderen is presentator Renze Klamer (32), maar het stel ging in 2019 uit elkaar.