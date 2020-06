De verzekeraar bepaalt? Dan worden wij alleen maar zieker!

Mijn twee dochters en ik hebben een zeldzame, chronische ziekte: het Syndroom van Ehlers-Danlos. Het is een heksentoer geweest om een officiële diagnose te krijgen, want dat is de pest met zeldzame aandoeningen: daar weten maar weinig artsen iets vanaf. Het was niet makkelijk om de spreekwoordelijke spelden in de hooiberg te vinden, maar tot nu toe hadden we in ieder geval de keuze door wie we ons wilden laten prikken.

Spoedwet

Als de spoedwet van De Jonge aangenomen wordt, is er geen keus meer. Dan moeten we naar een arts met wie onze zorgverzekeraar een contract heeft. Wat in ons geval betekent dat we net zo goed onszelf kunnen gaan behandelen, want ook al hebben wij geen medische achtergrond, toch durf ik met zekerheid te zeggen dat onze kennis van onze aandoening een stuk groter is dan die van de verzekeraar. Maar wie betaalt, bepaalt. Ik dacht dat dat met die 100 miljard aan belastingcenten die er jaarlijks naar de zorg gaat de patiënten zelf waren, maar kennelijk vergis ik mij.

Als straks een verzekeraar gaat bepalen wat mijn dochters en ik nodig hebben, waar wij recht op hebben, dan kan hij net zo goed de offerte voor drie rolstoelen en mijn arbeidsongeschiktheidsuitkering alvast aanvragen. Belanden wij namelijk bij een behandelaar die niet genoeg weet over wat wij hebben, kiest onze verzekeraar voor de makkelijkste, goedkoopste weg en dan zullen wij de komende jaren alleen maar zieker worden en vooral: alleen maar meer zorg nodig hebben. Goedkoop is namelijk duurkoop, of, om maar in het medisch jargon te blijven: zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En geloof me maar als ik zeg dat onze wonden zullen stinken als ze te lang niet adequaat worden schoongemaakt.

Kleuter

Zorg is geen massaproduct, niet iets dat je in bulk kunt aanbieden aan een heleboel mensen tegelijk. Zorg is individueel en persoonlijk en heeft met veel meer te maken dan alleen een praktische behandeling naar aanleiding van een aantal symptomen op papier. Een verzekeraar met misschien wel een miljoen klanten, die jou dus helemaal niet kent, kan en mag helemaal niet bepalen aan wie jij je lichaam en je gezondheid toevertrouwt.

Want dat is niet alleen moreel verkeerd, het is ook nog eens gevaarlijk, omdat je iemand die absoluut geen kennis van zaken en bovendien geen enkel inzicht in de situatie heeft bevoegdheid geeft om te beslissen over andermans leven. Dat is alsof je een kleuter het land laat besturen. Oh wacht, gebeurde dat niet ergens? En volgens mij weten we allemaal hoe het met de gezondheid van de bevolking daar gesteld is.

Arbeidsongeschikt

First, do no harm luidt de eed van Hippocrates die artsen moeten afleggen als ze hun witte jas aangereikt krijgen. Inmiddels is het niet meer de belofte van een oude Griekse arts die leidend is in de geneeskunde, maar die van de Nederlandse overheid: First, make some money. Een patiënt is niet langer een persoon, maar een zaak geworden, die zo snel mogelijk gesloten dient te worden. Het liefst door te schikken, want dan kan het volgende nummertje getrokken worden.

Dit mag geen gezondheidszorg meer heten, want zowel patiënten als artsen worden hier doodziek van. De enige die hier beter van wordt, is de Nederlandse staat. Al ben ik benieuwd wat onze overheid gaat doen als over een paar jaar de zorgverzekeringspremies niet meer betaald kunnen worden omdat half Nederland arbeidsongeschikt is geraakt als gevolg van letsel door nalatigheid. Dat wordt nog een buikpijndossier waar de dames en heren in Den Haag goed ziek van zullen zijn. En dan maar hopen dat hun verzekeraar een contract heeft met de juiste arts. Anders wordt het een lijdensweg.