Echtgenote Remona over Marc de Hond: Hij had alles wat ik zocht in een man

Remona en Marc Ⓒ Iris Planting

In februari vorig jaar sprak VROUW-collega Mariëlle Wisse met Marc de Hond en zijn - toen nog - verloofde Remona Fransen (34). Vandaag bereikte ons het verdrietige nieuws dat Marc woensdag op 42-jarige leeftijd aan blaaskanker is overleden. In het kader daarvan herplaatsen wij het dubbelinterview dat ook in VROUW Magazine heeft gestaan.