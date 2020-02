Daghoroscoop 4 februari

VANDAAG JARIG

Uw grootste uitdaging wordt dit jaar (en u bent niet de enige!), om een succesvolle carrière in evenwicht te houden met intense huiselijke omstandigheden. U zult moeten goochelen en schipperen, want er zal van beide kanten stevig aan u worden getrokken. Maar u redt het wel.

RAM

Mensen aardig vinden is één ding, maar u hoeft het niet met alles wat zij zeggen eens te zijn. Het is verstandig om naar ideeën en overtuigingen te luisteren en het voorkomt frictie, maar verwerk het in uw tempo en vorm zelf uw mening.

STIER

Een juridische kwestie die aan u heeft geknaagd en ten koste ging van uw creativiteit kan nu worden opgelost. Laat u niet verleiden tot een ruzie, dan kunt u ook niet de schuld krijgen van iets waarbij u niet betrokken wilt zijn.

TWEELINGEN

Stimulerende gebeurtenissen kunnen voor hernieuwde interesse zorgen voor de dagelijkse routine. Een nieuwe techniek, procedure of apparatuur zal een eind maken aan verveling of een bonus zorgt voor de nodige motivatie.

KREEFT

Ongeduld of gebrek aan belangstelling voor uw familie kan u overvallen. Tenzij u uw best doet zal de dag ongemakkelijker verlopen dan een doorsnee dinsdag. Vertraging door de leiding kan tot onoverbrugbare obstakels leiden.

LEEUW

Draag de verantwoordelijkheid voor bepaalde werkzaamheden niet over aan mensen die geen idee hebben waar ze mee bezig zijn. Het uiten van een persoonlijke opvatting in het openbaar zal negatieve reacties uitlokken. Houd u gedeisd.

MAAGD

Stel het nemen van een belangrijk besluit liever uit. De huidige kosmische invloed maakt keuzes moeilijk. Handel boodschappen en gesprekken met zorg af. Zet uw gedachten en ideeën op papier zodat u ze nog eens kunt doornemen.

WEEGSCHAAL

Als u goed geholpen wilt worden moet u daar voor betalen. De beste vakmensen kosten nu eenmaal geld. Reken op een stevig bedrag als u anderen klussen laat doen die u zelf niet kunt, maar het geld zal goed besteed zijn.

SCHORPIOEN

De kosmos kan vandaag voor ups en downs zorgen. Iemand kan verwarring zaaien met ongecontroleerd gedrag, maar een onverwacht plan kan een aangename verrassing worden. Grijp elke kans om indruk te maken.

BOOGSCHUTTER

U hebt een pauze nodig als u weinig enthousiasme kunt opbrengen voor simpele genoegens. Voorgeven dat u zich amuseert of net doen alsof er niets aan de hand is heeft weinig zin. Tevredenheid vereist goed contact met uzelf.

STEENBOK

Het lijkt onwaarschijnlijk dat alles vandaag van een leien dakje zal gaan. Een kleine tegenslag of verandering van omstandigheden kan u uit uw comfort zone halen. Stribbel niet tegen en zwem gewoon met de stroom mee.

WATERMAN

Er kan een belangrijke bijeenkomst plaats hebben met de baas of andere leidinggever. Tijdens een sollicitatiegesprek kan plankenkoorts vat op u krijgen. Als u deel uitmaakt van een team kunt u ter verantwoording worden geroepen.

VISSEN

De sfeer kan gespannen zijn en andere mensen minder vriendelijk dan gebruikelijk. Iemand in de familie kan zich merkwaardig gedragen en u zult misschien hulp nodig hebben om u uit een lastige situatie te redden.