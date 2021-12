Daghoroscoop 27 december – Stel je meegaand op, Waterman

VANDAAG JARIG

Gezinsuitbreiding behoort tot de mogelijkheden. Doorgaans gebeurt dat door huwelijk of geboorte, maar het kan ook iemand zijn die tot de familie toetreedt en als naaste wordt gezien. Mogelijk is het iemand die je wil laten delen in bovennatuurlijke ervaringen of een diep geloof.

RAM

Op het werk kun je bedolven worden onder de opdrachten. Gedraag je een beetje, want je wordt in de gaten gehouden. Als je gaat shoppen, kun je koopjes op de kop tikken, maar laat je niet verleiden tot aankopen alleen omdat ze goedkoop zijn.

STIER

Alle tijd die je steekt in een goede organisatie zal effectief zijn. Onderdruk je gevoelens als iemand die meer te zeggen heeft, wil dat je een besluit verandert dat al genomen is. Het zal je slecht bekomen als je niet doet wat men verwacht.

TWEELINGEN

Zet eigen plannen opzij als je aan verplichtingen moet voldoen. Houd er rekening mee dat je ter verantwoording kunt worden geroepen als je iemand tracht te mijden. Wees open en eerlijk. Bied excuses aan als dat gewenst is.

KREEFT

Vanuit je behoefte aan zekerheid kun je zeer gehecht zijn aan mensen of bezittingen. Hoe minder je er aan vasthoudt, des te kleiner is de kans dat je er afstand van moet doen. Dat geldt ook voor opgroeiende kinderen.

LEEUW

De ochtend kan chaotisch verlopen, zeker als je vroeg de deur uit moet. Blijf thuis, tenzij het echt niet anders kan. Houd rekening met vertraging als je bezoekers of gasten uit het buitenland verwacht of zelf reisplannen hebt.

MAAGD

Onverwachte ontmoetingen kunnen onplezierig zijn als je juist die mensen tegen het lijf loopt die je liever zou mijden. Waar je je ook bevindt: let op je spullen – je kunt gemakkelijk iets belangrijks kwijt raken.

WEEGSCHAAL

Vanochtend zul je blij zijn dat het kerstweekend voorbij is en iedereen zijn eigen weg weer gaat. Blijf tot het laatste moment gastvrij en hoffelijk. Pak daarna het werk weer op en maak voor oudjaar af wat nog ligt te wachten.

SCHORPIOEN

Overwerk kan de reden zijn dat je extra vroeg uit de veren springt. Tegen lunchtijd zul je in de stemming zijn om jezelf te verwennen. Trakteer jezelf op iets waar je zin in hebt; creativiteit zal je inspiratiebron zijn.

BOOGSCHUTTER

Je kunt een beetje genoeg hebben van alle gebeurtenissen rond oudjaar als je gebrek hebt aan energie, motivatie en geld. Trek je even terug voordat de volgende ronde van plichtplegingen begint. Stuur kinderen uit logeren.

STEENBOK

De nieuwe werkweek begint positief. Je kunt grote vooruitgang boeken in je carrière. Jouw unieke persoonlijkheid kan een voordeel zijn op professioneel gebied en anderen zullen moeite hebben je hoge standaard te evenaren.

WATERMAN

Stel je meegaand op om de dag zonder kleerscheuren door te komen. Je sterke wens elke situatie te beheersen, kan bijdragen tot spanning die je liever wilt voorkomen. Een onverwachte gebeurtenis kan je routine verstoren.

VISSEN

Rust is in de vroege ochtend moeilijk te vinden. Iemand kan je privédomein binnendringen en je zult daar weinig of niets tegen kunnen doen. Wees dankbaar als goede bedoelingen duidelijk zijn en spartel niet te lang tegen.

