Wentelteefjes recept met heel verrassend ingrediënt

Ingrediënten wentelteefjes

1 ei

125 ml melk

1 el suiker

½ tl kaneelpoeder

mespunt zout

4 (oude) sneetjes Fries suikerbrood

40 g boter

Voor erbij: stroop

gestampte muisjes of kaneelsuiker

Bereidingswijze Wentelteefjes recept

Stap 1

Klop in een ondiepe schaal het ei los met de melk, suiker, kaneel en het zout.

Stap 2

Snijd de sneetjes suikerbrood diagonaal doormidden en week 4 halve sneetjes 2 minuten in de melk.

Stap 3

Draai ze halverwege om, zodat ze zich gelijkmatig volzuigen.

Stap 4

Smelt de helft van de boter in een koekenpan op matig hoog vuur en bak de sneetjes geweekt brood aan beide kanten bruin.

Stap 5

Herhaal met de rest van het brood en de rest van de boter. Serveer de wentelteefjes warm en geef er stroop, muisjes of kaneelsuiker bij.

