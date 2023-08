Op bezoek bij kasteelvrouw Emmy: ’Nu of nooit, straks kan het niet meer’

Zij impulsief en chaotisch, hij op het eerste gezicht een norse brombeer, het kasteel een bouwval. Veel kijkers dachten bij Ik vertrek of de Omroep MAX-spin off Kasteelvrouwe Emmy: waar beginnen ze aan?! In augustus gaat het nieuwe seizoen van start en redacteur Mariëlle nam alvast een kijkje.

Mariëlle met Kasteelvrouw Emmy. Ⓒ Elvin Boer