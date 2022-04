Bezuinig jij op de boodschappen?

Duurder

Volgens Norman Buysse, directeur retail bij GfK heeft dit een groot effect op de inhoud van de portemonnee van de Nederlander. „Een gemiddeld gezin met twee kinderen doet jaarlijks voor 7000 tot 8000 euro aan boodschappen. Dat betekent dat huishoudens al snel een kleine 800 euro duurder uit zijn, zo’n 15 euro per week.” GFK’s consumentenpanel van 10.000 huishoudens laat zien dat Nederlanders hun koopgedrag hierop aanpassen.

Huismerken

Zo zien ze bijvoorbeeld dat de consument vaker kiest voor huismerken. Vooral de mensen met een inkomen van lager dan 2100 euro per maand domineerden deze trend. A-merken zijn hierdoor minder populair geworden. De consument zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om een pot pindakaas van het huismerk aan te schaffen, als alternatief voor het smeersel van Calvé.

Andere supermarkten

Een andere oplossing van de consument is om de dagelijkse boodschap te doen bij een goedkopere supermarkt. Zoals bijvoorbeeld bij de Aldi, Lidl, Dirk, Boni of Nettorama. „Nederlanders bezoeken nu vaker verschillende supermarkten, op zoek naar aanbiedingen”, zegt Buysse tegen het AD. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je boodschappen bij de Albert Heijn te doen en een ander deel bij de Lidl. Ook worden speciaalzaken minder vaak bezocht door de klant. Denk hierbij aan slagers, groenteboeren of visspeciaalzaken. Heb jij je koopgedrag de afgelopen maanden aangepast? Of volg jij deze trends nog niet?

Reacties

Deze twitteraar maakt zich zorgen over de stijging van de prijzen.

Deze twitteraar heeft een goed advies om goedkopere boodschappen te scoren.

Toos heeft besloten dat ze moet gaan bezuinigen op boodschappen.

Karin beweert dat boodschappen in de bonus nog steeds te duur zijn.

Praat mee

