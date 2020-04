’Door de lockdown kan ik mijn minnaar niet zien...’

„Lieve Sabine, ik word helemaal gek van liefdesverdriet door deze stomme coronacrisis: ik kan mijn lover nu namelijk niet zien! We zijn allebei niet zo heel gelukkig getrouwd maar hebben jonge kinderen. Dus vooral daarom blijven we bij onze partner. Maar ondertussen hebben we al bijna vijf maanden een stomende affaire. We ontmoetten elkaar op de sportschool en van het een kwam het ander. Maar nu we dus niet meer mogen sporten en naar buitengaan sowieso alleen maar mag voor de boodschappen, kunnen we elkaar niet zien. Ik mis hem zo verschrikkelijk maar ik wil niet dat mijn man erachter komt. We appen stiekem maar ik heb hem dus al vier weken niet gezien. De muren komen op me af en ik weet niet wat te doen!”

Sabine: „Ik zal het maar direct zeggen: ik heb weinig begrip voor jouw situatie. Sorry. En ik vind het dan ook moeilijk om je raad te geven. Je hemelt nu een affaire op die uiteindelijk alleen maar slecht kan aflopen. Denk aan je kinderen, en aan die van hem. Aan jullie partner die jullie dus bedriegen. Wees dan ook gewoon eerlijk en verlaat je man. Waarom zou hij zich moeten laten besodemieteren door jou?”

„Als je niet gelukkig bent met je partner dan is deze gedwongen thuissituatie juíst de perfecte aanleiding om vooral alle aandacht en energie te stoppen in je relatie. Probeer terug te gaan naar het gevoel dat jullie in het begin voor elkaar hadden. Misschien zou je eens de 36 vragen van Arthur Aron aan elkaar kunnen stellen? Dat is een vragenlijst die speciaal is samengesteld om de intimiteit tussen twee geliefden (proberen) te herstellen, de verliefdheid te doen oplaaien. Wie weet, werkt die lijst ook voor jullie. Doe er je voordeel mee!”

Heb jij ook een vraag voor ’Lieve Sabine’? Stel die dan hier anoniem!