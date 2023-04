’Mijn man pakte mijn hand en zei: Oh Mieke, wat hebben we het toch mooi samen’

Voelt u zich zo jong/oud als dat u bent?

„Dat zou ik niet weten. Ik voel me geen vijfenzeventig, maar ook geen dertig. Ik zit gewoon lekker in mijn vel. Ik voel me niet een bepaalde leeftijd. Ik heb een heerlijk leven, daardoor blijf je ook jong. Dertig jaar geleden kwam ik per toeval in aanraking met een modegroep. Ze vroegen of ik model wilde worden, waarop ik natuurlijk volmondig ’ja’ zei. Ik heb een mannequin-cursus gevolgd en stage gelopen bij een modehuis. We reisden voor shows het hele land rond! Nu zijn de modeshows een beetje afgelopen, maar sta ik nog wel model op evenementen in kledingwinkels van bijvoorbeeld Gerry Weber. Dit worden ook wel modeflitsen genoemd. Je loopt dan met verschillende outfits rondjes door de zaak. Je vertelt wat je aanhebt en wat de combinatiemogelijkheden zijn. Vorige week zei een vrouw nog: ’Wat mooi, maar daar ben ik veel te oud voor.’ Vervolgens vroeg ik haar om haar leeftijd, maar we bleken even oud te zijn! Ik ben 75 en draag gewoon waar ik zin in heb. Soms moet je even over een drempel heen, maar het is goed om zo nu en dan buiten je comfortzone te treden.”

Heeft u een beautygeheim?

„Nee, ik heb geen favoriete crèmes of smeersels. De ene keer heb ik een dagcrème van de HEMA, de andere keer weer van de Kruidvat of Aldi. Naar mijn idee is een goede huid grotendeels genetisch bepaald. Mijn moeder had een glad gezicht en ik heb ook niks te klagen. Toch let ik erop dat ik nooit met mijn gezicht de zon inga. Ik smeer altijd met sunfactor 50 en draag op de fiets een pet en zonnebril.”

Schatten mensen u op de juiste leeftijd?

„Nee, eigenlijk altijd jonger. Ik weet niet precies waar ik dat aan te danken heb. Waarschijnlijk het totaalplaatje!? Ik verfde altijd mijn haar, maar sinds de coronacrisis heb ik het natuurlijk laten uitgroeien. Ze zeggen dat grijs ouder maakt. Toch merk ik daar weinig van. Dit past veel beter bij mijn gezicht. Ook ben ik niet het type dat snel zeurt of klaagt. Een positieve levenshouding zorgt ervoor dat mensen je automatisch wat jonger schatten.”

Wat vindt u het mooiste aan uzelf?

„Misschien klinkt het raar, maar ik vind mezelf heel gewoon. Er is niets dat ik vind uitblinken. Ik ben niet mooi, maar ook niet lelijk. Toch ben ik met niks ontevreden. Vroeger kon ik heel onzeker zijn over mijn lengte. Ik was 1.80 meter en best mager. Tegenwoordig zie je veel lange dames, maar vroeger was ik echt de uitzondering. Ik torende overal bovenuit en schaamde me daar enorm voor. Gelukkig draag ik mijn lengte nu met trots!”

Bent u waar u had willen zijn?

„Absoluut, ik had nooit van dit leven durven dromen. Er zijn genoeg leuke en bijzondere kansen op mijn pad gekomen. Ik ben juwelier, boerin en mannequin geweest. Hoe geweldig is dat!? Ik heb een fijne familie, goede vriendinnen en leuke buren. Ook ben ik al vijfenvijftig jaar getrouwd met de man van mijn dromen. Hij pakte van de week nog mijn hand en zei: ’Oh Mieke, wat hebben we het toch mooi samen.’ Daar kan ik alleen maar mee instemmen. Ik ben een gezegend mens en kan zelfs bekennen dat het me een beetje voor de wind is gegaan.”

Heeft u een levensles?

„Pluk de dag, geniet van het leven. Veel meer wijsheden heb ik niet. Je moet gewoon tevreden zijn met wat je hebt. Kijk niet naar wie beter, mooier of slimmer is. Gun iedereen het beste en probeer je te focussen op je eigen geluk.”

