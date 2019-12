Revelina: ’Ik wilde niet dat zij geen mama meer zou hebben’

Ⓒ Eigen beeld

In Nederland krijgen jaarlijks rond de 116.000 mensen kanker. Dat zijn 13 mensen per uur! Op 29 december vormen duizenden lampionnen in het Olympisch Stadion een groot hart voor mensen die zijn geraakt door kanker. De opbrengst van de actie gaat naar KWF Kankerbestrijding. Revelina Tokromo (44) is één van die vele mensen die in hun leven te maken heeft gekregen met kanker. Zelf kreeg ze zeven jaar geleden baarmoederhalskanker. Maar op 29 december doneert zij een lichtje voor haar zwager (61) die prostaatkanker heeft.