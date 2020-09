’Beste Ferd, slinger uzelf nou ook gewoon even goed op de bon’

Beste Ferd, allereerst nog van harte gefeliciteerd met uw tweede huwelijk. Ik vind het prachtig dat u - sinds oktober 2016 weduwnaar van Florentine, moeder van uw vier kinderen - het in de liefde opnieuw heeft aangedurfd. Chapeau daarvoor, al vond ik het bruidsboeketje van uw geliefde Elisabeth wat miezerig, maar goed, het zit ’m niet in de grootte en bovendien zie ik het misschien niet goed.

Uitvaart

Wat ik - en met mij 17 miljoen Nederlanders - wel goed denk te kunnen zien, is dat op uw Grote Dag in Bloemendaal niet iedereen zich heeft gehouden aan de 1,5 meter afstand. Kan gebeuren natuurlijk, ware het niet dat we sinds juli 1,5 meter afstand moeten houden van anderen. En dat geldt voor iedereen, dus ook voor politici. En stiekem vind ik zelfs dat u als minister van Justitie en Veiligheid een voorbeeldfunctie heeft, maar daarover valt te twisten.

Feit is wel dat u verantwoordelijk bent voor die beruchte regel. Waarom die regel dan schenden? Waarom heeft u uw huwelijksdag toch laten doorgaan? De datum was toch al een keer veranderd? Dat had toch best nog wel een tweede keer gekund? Het betrof toch geen uitvaart die je niet kunt verzetten? Ik las dat een vrouw zat te worstelen met de gastenlijst, want ze mocht voor de uitvaart van haar zoon immers maar dertig man uitnodigen. Om te huilen zo verdrietig!

Collega

Toegegeven, uw trouwfeest ’s avonds in uw eigen huis heeft u op dringend advies van premier Mark Rutte (van je collega’s moet je het hebben) verplaatst naar een openbare gelegenheid in het Amsterdamse Vondelpark. Maar het nieuws dat twee van jouw vier kinderen in juli corona hadden, helpt natuurlijk niet mee.

Ik vind het oprecht spijtig dat uw huwelijksdag zo’n bittere nasmaak heeft gekregen. Maar de twee symbolische bedragen aan het Rode Kruis van u en uw kersverse vrouw, ’ter hoogte van twee coronaboetes’, neemt wat mij betreft die smaak niet weg. Vind ik zelfs heel raar, om het rekeningnummer zelf uit te kiezen. Ik moet ook nog een (verkeers)boete betalen, mag dat bedrag ook naar een goed doel naar keuze? Of moet mijn bedrag wél de staatskas spekken?

Strafblad

Maar goed, ik heb het volgende bedacht: wat als u alsnog een geloofwaardige boete betaalt voor het niet naleven van de 1,5 meter-regel? Net als al die anderen die inmiddels op de bon zijn geslingerd? Wat zegt u van 10.000 euro? Het was toch al een dure dag. En dat gebaar maakt ’uw’ buitengewoon opsporingsambtenaren op straat ook weer geloofwaardiger, want momenteel kunt u echt niet van die BOA’s verwachten dat ze prentjes blijven uitschrijven. Alleen mag een minister natuurlijk geen strafblad hebben...

Hebben we anders een deal? Vast wel. Want op de site van de Rijksoverheid beweert u immers: Ik geloof in het nemen van verantwoordelijkheid voor de openbare zaak. Je hebt je taak op te pakken. Rechtvaardigheid is niet iets wat op zijn beloop kan worden gelaten. Néém dan ook die beloofde verantwoordelijkheid. Minister bent u in voor- en tegenspoed. Wat dat betreft werkt het niet anders dan in een huwelijk.