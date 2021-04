’Mensen denken dat ik over mijn dochters rug geld wil verdienen’

„Quenisha was nog geen jaar oud toen ik een account voor haar aanmaakte. Ik zag andere moeders dat doen en dacht: waarom niet? Ik had geen benul van Instagram, deed gewoon wat anderen deden: foto’s plaatsen, merken taggen.

Afleiding

Ik was niet uit op succes, maar zocht afleiding. Ik ben mijn zoontje op zesjarige leeftijd aan leukemie verloren; door mijn dochter leuk aan te kleden en daar foto’s van te maken kon ik even aan iets anders denken.

De mensen bleken dol op Quenisha. Om hoe ze eruitziet en om hoe ze is. Ze danst graag of doet lekker gek. Bij de eerste 100.000 volgers dacht ik: dit is gigantisch. Nu heeft ze bijna 350.000 volgers over de hele wereld, vooral in Amerika is ze razend populair.

Vooroordelen

Ze heeft al modecampagnes gedaan, met haar foto in het Rijksmuseum gehangen en meegewerkt aan een documentaire. Dat vindt ze heel leuk, maar veel mensen hebben vooroordelen. Ik zou haar gebruiken om beroemd te worden of om over haar rug geld te verdienen.

Onzin: elke cent gaat naar haar eigen rekening. De meeste berichten die we krijgen zijn gelukkig enthousiast, maar er zitten ook haatreacties tussen. Die probeer ik te negeren, maar soms zijn ze best heftig. Zo noemden sommigen mij een slechte moeder toen ik haar als driejarige een croptop aantrok. Mensen vonden het een ongepaste outfit, maar ze zag er gewoon leuk uit.

Ik was niet uit op succes, het is gewoon zo gelopen. Wat Quenisha daar uiteindelijk mee wil doen, mag ze zelf beslissen. Ik ben en blijf gewoon een trotse moeder die haar geweldige dochter aan de wereld wilde showen. Soms besef ik niet eens hoe beroemd ze is geworden.”

Dit interview staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf).