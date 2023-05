Premium Het beste van De Telegraaf

Tussen de lakens Tamara ging vreemd en raakte zwanger: ’In het geheim liet ik abortus uitvoeren’

’Ik zou er alles voor overhebben om dat ene hoofdstuk uit mijn leven te wissen.’ Ⓒ Getty images

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Tamara (41). Toen ze net 30 was, ging ze een avond vreemd met een collega. Enkele weken later was ze overtijd. „Ik moest een bijna onmogelijke beslissing nemen. Ik kon dit kind niet houden.”