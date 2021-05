Met deze handige app kom je de overgang wel door!

„In 89 dagen proberen we de mindset van vrouwen in de overgang aan te passen”, aldus Wittekoek. „De bedoeling is dat ze zich gelukkiger gaan voelen, lekkerder in hun vel zitten en balans vinden in het gewicht. Voor de vrouwen die last ervaren van de overgang is het van belang dat ze een goede balans vinden tussen gezonde voeding, beweging, ontspanning, positief denken en sociale contacten onderhouden.”

Brein

Veel vrouwen zijn – met name in de overgang – op zoek naar hoe ze kunnen afvallen: hoe kan ik gezonder leven, wat kan ik qua sport doen, etc. Volgens Wittekoek is dit maar deels effectief. „Als je echt iets blijvend wil veranderen in je leefstijl, moet je beginnen in het brein. Ons doel is om vrouwen die verandering aan te leren door middel van een ’reis’ van 89 dagen, waarin verschillende opdrachten en oefeningen moeten worden gedaan.”

„Het is belangrijk dat je goed bij jezelf nagaat wat je die dag allemaal aan leefstijl hebt gedaan”, aldus Wittekoek. „Te weinig bewogen of geen aandacht voor ontspanning? Ga dan bijvoorbeeld een stukje wandelen in je lunchpauze of neem even rust. De app GreenHabit HeartLife zorgt er eigenlijk voor dat je niet altijd alles zelf moet bedenken. Je ontvangt opdrachten en die voer je uit om je leefstijl aan te passen.”

Resultaten

Wittekoek streeft naar een betere gezondheid. „Dat kunnen we voor een groot deel bereiken als we vrouwen begeleiden in de overgang. Het spelelement in onze app zorgt ervoor dat het leuk is om te doen.”

Dat het werkt, blijkt uit de resultaten van het onderzoek van Wittekoek en Linders. 85% van de deelneemsters houdt het 89 dagen vol, 76% kan beter omgaan met stress, 74% ervaart meer energie, 56% eet gezonder, 84% beweegt meer, 69% verliest gewicht en 62% kan haar mindset positief beïnvloeden.

Tips

Om de overgang een beetje ‘normaal’ door te komen, deelt Wittekoek haar top 10 tips:

1. Ken je eetgewoonten. Om te breken met ongezonde eetgewoonten moet je eerst inzien wat er misgaat. ’Wat zijn mijn verleidingen? Waarom vind ik het zo moeilijk om die verleidingen te weerstaan?’ Probeer een patroon te doorbreken.

2. Neem altijd gezonde snacks, zoals gedroogd fruit, noten of volkoren crackers mee om de verleiding te voorkomen dat je tijdens een hongerig moment naar een vette of suikerrijke snack grijpt.

3. Probeer je te houden aan de 80/20 regel: 80% gezond eten, 20% minder gezond.

4. Train je geheugen, bijvoorbeeld met de online training van de hersenstichting

5. Zorg voor goede slaaphygiëne; vermijd alcohol, nicotine en cafeïne in de avond en leg minstens een uur voordat je gaat slapen je telefoon weg.

6. Wanneer je borsten zwaar en vervelend voelen, draag dan een sportbeha zonder beugels, eventueel ook voor de nacht.

7. Seks in de overgang? Use it or lose it! Seks is altijd goed natuurlijk en met een beetje actieve seks verbrand je ook nog eens wat calorieën.

8. Beweeg iedere dag tenminste 30-45 minuten aan één stuk door.

9. Maak op zondagavond een trainingsschema voor de komende week. Plan 4 momenten waarop je aan de slag gaat; spierkracht of cardio, doe wat je leuk vindt en houd je daaraan!

10. Ken je getallen. Check je risicofactoren voor hart- en vaatziekten: bloeddruk (< 120/80), cholesterolwaarden (<5 Millimol), bloedsuiker (< 5 millimol) en BMI (< 25).