’Sleepers is nog beter als je het gekanker gewoon voor je houdt’

De serie Sleepers is werkelijk geen seconde saai, is de ene crimineel net de pijp uit dan staat de volgende alweer op het om-te-leggen-lijstje, maar jongens, jongens, wat een táál. Ik meld dit met het gevaar dat ik nu klink als een ouwe sok met een teer hart, maar ik stuiterde bijna van de bank: zoveel kankers vlogen me om de oren.

Het allereerste woord van de serie is een hele harde en langgerekte fuck van rechercheur Martin en dat zet meteen de toon van Sleepers. Het is schieten en schelden en schieten en schelden en schieten en schelden. Ik begrijp het nut van een stevig potje vloeken zeker wel. Als iedereen om me heen afgeknald zou worden, dan vermoed ik dat ik ook niet vrij ben van een krachtterm hier en daar. Maar ik denk oprecht dat in de eerste drie afleveringen al meer scheldwoorden zitten, dan ik ooit uitgesproken heb in mijn hele 36-jarige leven. En mijn vocabulaire beperkt zich dan vooral tot het maatschappelijk geaccepteerde fuck van Martin en nog wat geslachtsdelen ter afwisseling. Die uit mijn mond uitermate grof klinken, op de één of andere manier.

Tikken, tikken tikken

Nu ben ik taalkundig zo keurig opgevoed dat ik al verschrikt naar mijn moeder keek als de Cock van Baantjer vroeger een aan god verbonden krachtterm over de Wallen smeet. Maar Sleepers is van een hele andere orde. Neem nou Willem a.k.a. Teun Kuilboer, die de rol trouwens bijzonder goed vertolkt. Heb je Willem ook maar één zin horen zeggen in de serie zonder het woord kanker te gebruiken? Volgens mij niet. Bij elke kanker van Willem knipper ik even met mijn ogen. Ik stel me dan ook meteen zo’n scriptschrijver voor met een scheldwoordenboekje naast zich. Tikken, tikken, tikken, insert scheldwoord. Eens even kijken welke we al een poosje niet gebruikt hebben. Oh, die ernstige ziekte is in deze scène wel passend. En weer tikken, tikken, tikken.

Hoe komt het dat schelden met kanker blijkbaar zo geaccepteerd is dat een serie ervan aan elkaar hangt? Terwijl iedereen wel iemand kent, of iemand die iemand kent, die vecht tegen deze ziekte óf het zelfs niet gewonnen heeft? Ik val er altijd een beetje stil van, terwijl er ondertussen ongegeneerd verder gekankerd wordt op tv. En is dat misschien onderdeel van het probleem, dat het in series te pas en onpas als krachtterm het scherm afspat? Ik vraag me dan ook af of je als acteur nog wel lekker in de wedstrijd zit. Het normaliseert een woord dat niet normaal hoort te zijn.

Schijtziek

Het woord tyfuszooi is ineens verdacht keurig bij het scala aan krachttermen dat de kijkbuis op geslingerd wordt. Het klinkt plotseling bijna schattig als Martin en Willem zichzelf en elkaar met de handen in het haar staan te vertellen wat een tyfuszooi het allemaal is. Net als dat de vrouwelijke hoofdinspecteur schijtziek wordt van alles en iedereen. Al klinkt dat uit haar mond dan weer heel grofgebekt. Is het een ding, dat vrouwen platter klinken als ze schelden dan mannen? Hoe oneerlijk is dat eigenlijk.

En ineens weet ik weer waarom ik (bijna) geen Nederlandse series kijk. Het is het volstrekte gebrek aan woorden. Omdat we geen idee hebben wat te zeggen vullen we het op met zo’n riante hoeveelheid gekanker, dat zelfs Maaskantje op z’n grondvesten schudt. Het maakt de serie ook zo lekker Nederlands. Een echte Nederlandse serie voldoet namelijk aan drie dingen: veel blote seks, bloederige taferelen en een hoeveelheid vloeken waar mijn oma van met haar oren staat te klapperen.

Spannend

Het punt is dat ik wankel op het randje van de serie afzetten en doorkijken. In aflevering drie hoor ik zoveel ziektes, dat ik even dacht dat het een ziekenhuisserie was. Tot er weer iemand op gruwelijke wijze aan het eindje komt, wat weer meer reden tot schelden is, en dan weet je meteen weer dat het niet zo is. Maar ondertussen zit ik met mijn billen op het puntje van de bank, omdat de plotwendingen zó godvergeten spannend zijn dat ik niet wil stoppen met kijken. Pardon my French, dat is dus blijkbaar wat deze serie met je doet. Maar beste scriptschrijvers, lezen jullie even mee? De serie is nog beter als je het gekanker gewoon voor je houdt, want het hoort niet gewoon te zijn.

