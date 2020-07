Daghoroscoop 22 juli

VANDAAG JARIG

Het wordt een werk-gericht jaar. Als alles loopt zoals het moet zal er geen opwinding zijn en dat kan tot verveling leiden, maar niet dit jaar. U zult leren omgaan met instabiliteit in uw loopbaan. Zorg voor een gezonde leefstijl en raak vooral niet betrokken bij de kwalen van anderen.

RAM

Een gunstige dag voor een romantische ontmoeting. Een ex-geliefde kan u uitnodigen om elkaar weer te zien. Denk er goed over na of u dat wenst. Partners zouden er vanavond weer eens een onderhoudende avond van kunnen maken.

STIER

Plaats uw werk vandaag centraal en trek uw plan. Zorg dat u op de hoogte bent van al uw verantwoordelijkheden voor u nog meer verplichtingen op u neemt. Wees uzelf als u een afspraak hebt met een potentiële klant of werkgever.

TWEELINGEN

Deze onzekere dag kan uiteindelijk toch productief zijn als u het hoofd erbij houdt. Laat u niet door wat tegenslag van de wijs brengen. Speel geen spelletjes als u een verantwoordelijke positie bekleedt of klanten wilt winnen.

KREEFT

Concentreer u op mensen en activiteiten die u rust en plezier bezorgen. Ga op zoek naar kwaliteit voor een redelijke prijs als u gaat winkelen. Uw efficiënte geest zal het makkelijk maken om een deadline te halen of iets af te ronden.

LEEUW

Een dag van plezierige interactie met vrienden en naasten. Beperk u tot eenvoudige taken. Neem de tijd voor gesprekjes met buren en zoek de frisse lucht op. U zou een lot in een loterij kunnen kopen of klein risico kunnen nemen.

MAAGD

Besteed extra aandacht aan geldzaken en maak een financieel overzicht. Tref de nodige maatregelen als uw situatie minder rooskleuurig is dan u zou willen. Een ernstig gesprek met uw partner kan leiden tot betere afspraken.

WEEGSCHAAL

Maak tijd vrij voor een schoonheidsbehandeling of medische check up. Vul uw garderobe aan en laat, als u zich dat kunt veroorloven, eens een kledingstuk op maat maken. Zoek er vervolgens de perfecte accessoires bij.

SCHORPIOEN

Vertrouw op uw intuïtie en uw vermogen om problemen te kunnen oplossen. In de meeste gevallen zal uw inzicht een schot in de roos zijn. Bewaar rekeningen voor het geval u een kostbare aankoop wilt retourneren.

BOOGSCHUTTER

Als het om details gaat kunnen kleine momenten van geluk de kwaliteit van het leven bepalen. Spreek af met een vriend(in) voor een lunch of ga samen winkelen. Wat u ook plant zal nog leuker uitvallen dan u had voorzien.

STEENBOK

Grijp een kans om betrokken te raken bij een interessante uitdaging. Op het werk kan het in uw voordeel zijn om een groter deel van de werkdruk op u te nemen. Zakelijke vooruitgang boeken zal betrekkelijk eenvoudig zijn.

WATERMAN

Een kwestie die een rechtszaak leek te worden kan opgelost worden voor de kosten de pan uitrijzen. Een vrouw in een belangrijke functie kan de doorslag geven. Een open gesprek is essentieel voor het oplossen van het conflict.

VISSEN

Het opstellen van een budget is een goede manier om uw financiën te beheren en uw spaargeld te laten groeien. Door vastgoed te kopen kunt u ook een sterke basis leggen zolang u in staat bent de kosten te dragen van hypotheek en onderhoud.