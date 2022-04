’Op Koningsdag brak ik in bij mijn ex’

„Ik was veel te makkelijk geweest bij mijn scheiding. Die leugenachtige, vreemdgaande ex was ik zo zat dat ik zo snel mogelijk bij hem weg wilde. Dat viel alleen nog niet mee. Want waar vond ik op korte termijn andere woonruimte voor mijzelf en mijn twee kinderen?

In ons oude huis

Gelukkig was het zomer. Daardoor kon ik al zoekende een tijdje in het huis van een vriendin die op vakantie ging. En later verkaste ik naar de caravan van een andere vriendin. Het enige wat ik had meegenomen was een koffer met kleren voor mezelf en mijn twee jongens en wat speelgoed.

Al mijn persoonlijke spulletjes, de antieke bureaulamp die ik van mijn vader had geërfd, de dure espressomachine die vriendinnen mij voor mijn 40e verjaardag hadden gegeven, winterkleding, foto’s… alles stond nog in ons oude huis.

Alimentatie

Mijn ex deed alsof hij berouw had en smeekte of ik wilde terugkomen, maar daar peinsde ik niet over. Toen hij doorkreeg dat het dit keer menens was en dat ik dus niet alleen even bij een vriendin zat, veranderde zijn houding naar mij en de kinderen als een blad aan de boom.

Hij reageerde boos en agressief en riep: ’Als je maar niet denkt dat ik alimentatie ga betalen! En naar je spullen kun je ook fluiten!’.

Een garage

Ik liet het van me afglijden. Ik had wel iets anders aan m’n hoofd, woonruimte zoeken bijvoorbeeld. Uiteindelijk kon ik van de broer van een collega een bovenverdieping huren. Hij had een eigen bedrijf en pasgeleden een garage gekocht om zijn spullen op te slaan. Er zat woonruimte boven, maar daar deed hij niets mee.

Ik mocht het voor weinig huren, maar dan moest ik het wel zelf opknappen. Ik was wanhopig, dus ging ik met de hulp van vrienden aan de slag. Na een maand buffelen was de bouwval omgetoverd tot een prima woning voor mij en de kinderen. Ik was er dolblij mee. Eindelijk een eigen stek.

In gemeenschap van goederen

Nu nog een beetje gezellig inrichten. Met wat krijgertjes en kringloopkoopjes konden we ons voorlopig redden. Maar mijn ex weigerde mijn spullen terug te geven. Ik was zelf weggegaan, hij wilde helemaal niet scheiden, zei hij. Dus ik moest het zelf maar zien op te lossen.

We waren in gemeenschap van goederen getrouwd, dus in principe was sowieso de helft van alles wat er in dat huis stond van mij. Maanden van gesteggel gingen voorbij. Ik kon natuurlijk een rechtszaak aanspannen, maar daar had ik geen energie voor. Als het dan niet goedschiks kon, dan maar kwaadschiks.

Niemand keek ervan op

Met mijn beste vriend en vriendin trok ik een fles wijn open en beraamde een plan. Het was inmiddels bijna Koningsdag. Mijn man ging traditiegetrouw al vroeg de deur uit om met zijn vrienden op een bootje door de grachten varen. Hét moment dus om even bij ons oude huis langs te gaan.

Het was een mooie zonnige dag en tussen alle kraampjes keek niemand ervan op dat wij met karren vol huisraad door de straten reden. De enige die raar opkeek toen hij thuiskwam was mijn ex. Althans, de volgende dag, toen hij zijn roes had uitgeslapen…”

