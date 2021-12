’Ik ben de kerstversiering van mijn buurman nu al beu!’

„Kerstversiering hang je op als Sinterklaas het land uit is. Dus inderdaad niet eerder dan 6 december. Punt. Je kunt niet aan een volgend feest beginnen terwijl het andere nog niet voorbij is. Ik hang toch ook geen Sinterklaasversieringen op als het nog Sint-Maarten moet worden? Het zijn onofficiële afspraken waaraan iedereen zich zou moeten houden, als je het mij vraagt.

Opblaasrendier

Onze buurman lijkt dat maar niet te begrijpen. Ieder jaar haalt hij al begin november zijn gekleurde (...) kerstlichtjes tevoorschijn, die ook nog eens knipperen. Niet veel later gevolgd door het opblaasrendier en talloze kerstmannetjes. Allemaal voor in de tuin, die grenst aan de onze...

We wonen in een twee-onder-een-kapwoning en omdat het zo op het oog niet duidelijk is waar zijn tuin eindigt en die van ons begint, denken mensen regelmatig dat ík mijn huis al heb versierd. Sta ik in de supermarkt, word ik aangesproken met: ’Zo, jij bent er weer vroeg bij!’ Beschaamd leg ik dan uit dat het niet mijn versiering is, maar die van de buurman.

Irritant

Naast dat ik zijn kerstverlichting ronduit lelijk vind, is het ook nog eens ontzettend irritant. Want vlak naast ons slaapkamerraam hangt een felle, neonkleurige knipperende ster. Dus het lukt mij vaker niet dan wel om in slaap te komen omdat die stomme ster de kamer verandert in een soort discotheek. Hij gaat ’s nachts wel uit, maar ik lig er nu eenmaal graag vroeg in.

Maar wat eigenlijk nóg erger is, is dat de buurman nu ook de overburen heeft aangestoken met zijn kerstvirus, waardoor we nu helemaal nergens meer rustig kunnen zitten. Als we televisie kijken in de woonkamer, lijkt het wel alsof er een ambulance met zwaaiende lichten voor de deur staat. Een paar weken vind ik dat nog wel uit te houden, maar twee volle maanden? Echt niet!

Sinterklaas

En dan is er natuurlijk nog het Sinterklaasdilemma. Ik heb een dochter van 6 en een van 4 die nog geloven. Zij vinden het ook maar gek dat onze buren al zo vroeg aan Kerstmis beginnen. ’Misschien wil Sint niet komen omdat hij denkt dat wij alleen van de kerstman houden...’, zei mijn oudste laatst toen er een keer niets in haar schoentje zat.

Toen ik de buurman met de uitspraak van mijn dochter confronteerde, lachte hij mij uit. Volgens hem is zijn versiering gezellig en kan niemand daar wat tegen hebben. Ben ik helemaal met hem eens, maar dan wel ná Sinterklaas en niet vijf weken daarvoor al.

Kerstcircus

Misschien is het omdat hij en zijn vrouw geen kinderen hebben en dat ze niet snappen hoe magisch het Sinterklaasfeest kan zijn. Regelmatig heb ik op het punt gestaan om ’s nachts naar buiten te lopen en de boel te molesteren, maar dan geef ik natuurlijk niet echt het goede voorbeeld aan mijn kinderen. Misschien een nepbrief sturen waarin staat dat hij een boete riskeert door te vroeg kerstversiering op te hangen? Als ik hem maar een beetje kan laten huiveren, wacht ’ie volgend jaar misschien wel tot ná Sinterklaas met zijn kerstcircus. Fingers crossed!”