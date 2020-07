Wie beslist of een kind overgaat: de docent of de ouders?

Op vijf van de dertig scholen die De Telegraaf benaderde bleek dat ouders, in plaats van docenten, bepalen of hun kinderen overgaan naar het volgende schooljaar. Deze scholen zeggen dat ouders door het thuisonderwijs in de coronacrisis een beter beeld hebben dan de docenten, als het om de prestaties van de kinderen gaat. De leraren geven wel advies, maar de ouders hakken de knoop door.

De keerzijde

Dat scholen moeilijk over de kinderen kunnen oordelen, omdat ze hen maar weinig hebben gezien de laatste maanden, lijkt een logisch gevolg. Toch vraagt Pieter Lossie, voorzitter van scholierenbond LAKS, zich af of ouders wel objectief naar hun kind kunnen kijken. Hij laat ook het woord ’kansenongelijkheid’ niet onbesproken in het artikel, „aangezien vooral mondige ouders hun stempel willen drukken op de uiteindelijke beslissing.”

Zouden kinderen er later niet alsnog de dupe van worden als ze nu met de hakken over de sloot overgaan? Werk je hiermee niet in de hand dat ze volgend jaar op hun tenen moeten lopen en lagere cijfers halen? Met alle risico’s van dien dat het kind het jaar erop alsnog blijft zitten? Met uiteindelijk hetzelfde resultaat, alleen de kans op een gestresster kind?

Praat mee

