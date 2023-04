’Overgangsverlof? Laat werkgevers eerst het taboe op de overgang doorbreken’

In Spanje werd twee maanden geleden het menstruatieverlof ingevoerd. Vrouwen met hevige pijn tijdens de ongesteldheid mogen zich hiervoor ziek melden. Niet de werkgever, maar het sociale zorgsysteem draagt daarvoor de kosten. Van mij mag het menstruatieverlof ook in Nederland worden ingevoerd. Een overgangsverlof prikkelt eveneens mijn fantasie. Al is het misschien lastig om dit via wet- en regelgeving te regelen, want de overgang kan soms wel tien jaar duren.

Dat er in Nederland geen grote roep is om een menstruatie- of overgangsverlof, vind ik tekenend. Er is in z’n algemeenheid nog steeds te weinig kennis over deze onderwerpen. Er rust nog een te groot taboe op. Bij de politiek, bij werkgevers, maar ook bij de vrouwen zelf. Hoort erbij, denken we. Niet zeuren. Gaat vanzelf weer over. Maar de overgang is niet zomaar voorbij. Jarenlang kun je last hebben van opvliegers, hartkloppingen, nachtzweten en een frozen shoulder. Maar ook van stemmingswisselingen en een hele rits klachten die je kunt verwarren met stress of een burn-out.

In de praktijk worden overgangsklachten lang niet altijd herkend. En dat terwijl uit meerdere onderzoeken blijkt dat 35% van het verzuim van vrouwen tussen de 45 en 55 jaar is gerelateerd aan de overgang. Vrouwen met ernstige overgangsklachten verzuimen acht keer vaker dan vrouwen zonder klachten, zo toonde onderzoeker Marije Geukes in 2012 al aan. Zij concludeerde, dus meer dan 10 jaar geleden al, dat menopauzale klachten voor 36% de Work Ability Index (WAI) beïnvloeden. De WAI meet het werkvermogen van werknemers; dit is de mate waarin een werknemer lichamelijk en geestelijk in staat is om zijn huidige werk uit te voeren, nu en in de nabije toekomst.

Daarmee zorgt de overgang niet alleen voor gezondheidsschade bij vrouwen, maar ook voor flinke economische schade. Twee jaar geleden berekende ik dat de kosten voor een gezondheidszorginstelling waar veel vrouwen werken, opliepen tot 600.000 euro per jaar. Een enorm bedrag, dat eenvoudig verlaagd kan worden door meer aandacht te schenken aan de overgang. Meer aandacht op de werkvloer voor de overgang kan het verzuim terugdringen met maar liefst 10%. Dan heb je het dus over tonnen per jaar.

Daarbij kijk ik allereerst naar de werkgevers. Met praktische zaken kunnen zij vrouwen helpen om te gaan met de overgang. Denk aan het faciliteren van enkele opfrismomenten per dag voor vrouwen die overmatig zweten. Ook rust- of doucheruimtes kunnen helpen, evenals als flexibele werktijden. Zodat vrouwen na een nacht slecht slapen – wat vaak gebeurt tijdens de overgang – iets later kunnen beginnen. Per bedrijf zijn er ook specifieke voorbeelden te geven. Vrouwen in de overgang moeten meer drinken. Dus kunnen vrouwelijke conducteurs beter niet worden ingezet op een trein zonder toilet. En verpleegkundigen met gewrichtsklachten als gevolg van de overgang kunnen prima een aantal jaar ander werk doen in een ziekenhuis. Om ná de overgang terug te keren in hun oude rol.

Minstens zo belangrijk is een open en veilige cultuur, waarin een thema als de overgang bespreekbaar is en waarin hierover geen flauwe grappen worden gemaakt bij de koffieautomaat. Geef informatie over de overgang, bijvoorbeeld via intranet. Zorg ervoor dat vrouwen met collega’s of leidinggevenden hierover kunnen praten. Laat HR-managers en leidinggevenden workshops volgen. Dat bewustwording werkt, is bewezen bij een zorgorganisatie in het noorden van Nederland. Zij gaven een training aan zowel mannelijke als vrouwelijke leidinggevenden. Daarna nam het verzuim met enkele procenten af.

Bij Arbo Unie geven we workshops over dit onderwerp, óók aan werknemers. Want vrouwen zelf onderschatten vaak ook de problemen die de overgang kan veroorzaken. Bij bepaalde klachten denken ze in eerste instantie vaak niet eens aan de overgang. Dan belanden ze bij een psycholoog, omdat een burn-out wordt vermoed. Vermoeden vrouwen wel dat ze in de overgang zitten, dan is er vaak sprake van schaamte. En gebeurt er nog niks.

Gelukkig beginnen de kennis van en de aandacht voor de overgang toe te nemen. Eind vorig jaar diende de organisatie Voices for Women de petitie ’Meer onderzoek naar (onverklaarde) gezondheidsklachten van vrouwen’ in bij Ernst Kuipers, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De overgang was hierin een belangrijk thema. De OVAL – de brancheorganisatie van arbodiensten, interventiebedrijven en adviesbureaus, waarbij ook Arbo Unie is aangesloten – gaat binnenkort over het onderwerp in gesprek met het ministerie van VWS en werkgeversorganisaties. En van 17 tot en met 23 april is het de Week van de Overgang, een mooi en belangrijk initiatief.

Al die zaken moeten ertoe leiden dat er steeds meer aandacht voor de overgang komt op de werkvloer. Dat is hard nodig, want door de toenemende vergrijzing en het stijgende aantal vrouwen op de arbeidsmarkt, wordt dit probleem de komende jaren alleen maar groter. Voor de (mentale) gezondheid van vrouwen tussen de 40 en 60 én voor onze economie. Wie weet komt er dan alsnog een overgangsverlof. Maar ik denk dat we met aandacht en begrip voor elkaar al een heel eind kunnen komen. Dat is toch niet te veel gevraagd?

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.